Desesperante: un argentino fue atacado por un enjambre de abejas durante el terremoto en Colombia

El director teatral Hugo Kogan dio detalles de la espeluznante situación que vivió mientras sintió el temblor de la tierra: "Fue horrible".

Un argentino vivió momentos de absoluto pánico durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes. Además de sobrevivir al intenso movimiento telúrico, el artista debió ser hospitalizado tras ser atacado por miles de abejas cuyos panales quedaron expuestos por el colapso de una estructura.

Hugo Kogan, productor teatral, había arribado a la ciudad de Manizales la noche del domingo. Al mañana siguiente, mientras desayunaba, sintió el temblor y debió evacuar el lugar rápidamente por indicación del personal del establecimiento. En el momento en que se dirigía hacia la explanada de la catedral, el terremoto cobró mayor fuerza y desencadenó el derrumbe que liberó a las abejas.

"Empezaron a haber miles y miles de abejas, y empezó un griterío doble: por un lado el terremoto, y por el otro el ataque" , relató Kogan a Extra FM 102.1. El pánico se apoderó de la zona cuando el enjambre se abalanzó sobre los evacuados, provocándole múltiples picaduras en todo el cuerpo.

La pesadilla que vivió un hombre en Colombia tras ser atacado por un enjambre de abejas en pleno terremoto.

A los pocos minutos, el teatrista comenzó a manifestar un cuadro de intoxicación con fuertes dolores de cabeza, vómitos, diarrea y sudoración, por lo que fue derivado de urgencia a un centro de salud . Tras ser medicado y quedar en observación durante varias horas, los profesionales le advirtieron sobre la gravedad del episodio: " El médico me dijo que si hubiese sido alérgico a algo, me habría muerto en cinco minutos por la enorme cantidad de picaduras ", señaló.

Tras ser dado de alta y ante la suspensión de todas las actividades culturales y la emergencia que atraviesa el país, Kogan busca adelantar su pasaje para regresar a la Argentina cuanto antes.

Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

El desastre natural, considerado el más potente registrado en el territorio en lo que va del siglo, deja un saldo estimado de al menos 250 muertos, según las cifras recopiladas por autoridades regionales.

A través de un decreto expedido por la Presidencia, el Gobierno manifestó su profundo dolor ante la tragedia e hizo pública su solidaridad con las familias afectadas. Durante las próximas 72 horas, la bandera nacional se izará a media asta en todos los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior.

Rescataron con vida a la médica Diana Troncoso tras 30 horas de dramático operativo. Redes sociales

Terremoto en Colombia: cómo empezó todo

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El impacto del sismo golpeó con dureza a los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, afectando de manera crítica al suroeste y centro del país.

El mandatario, que asumió la Presidencia hace apenas cinco días y recorrió zonas afectadas como la ciudad de Manizales, reportó inicialmente un balance de 181 fallecidos; sin embargo, los datos de los organismos regionales elevaron la cifra de víctimas fatales a cerca de 250.

En ciudades como Cali y Pereira, donde colapsaron decenas de estructuras urbanas, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj en la búsqueda y rescate de cientos de personas atrapadas bajo los escombros.