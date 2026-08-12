12 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo

Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, el sismo ya se cobró la vida de más de 250 personas.

Por
Casi 300 personas murieron por el terremoto en Colombia.

Casi 300 personas murieron por el terremoto en Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

Gonzalo Galván es un psicólogo argentino oriundo de Santa Cruz.
Te puede interesar:

Buscan a otro argentino desaparecido en Colombia tras el devastador terremoto

El desastre natural, considerado el más potente registrado en el territorio en lo que va del siglo, deja un saldo estimado de al menos 250 muertos, según las cifras recopiladas por autoridades regionales.

A través de un decreto expedido por la Presidencia, el Gobierno manifestó su profundo dolor ante la tragedia e hizo pública su solidaridad con las familias afectadas. Durante las próximas 72 horas, la bandera nacional se izará a media asta en todos los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior.

El terremoto fue el 10 de agosto

El terremoto fue el 10 de agosto

Terremoto en Colombia: cómo empezó todo

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El impacto del sismo golpeó con dureza a los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, afectando de manera crítica al suroeste y centro del país.

El mandatario, que asumió la Presidencia hace apenas cinco días y recorrió zonas afectadas como la ciudad de Manizales, reportó inicialmente un balance de 181 fallecidos; sin embargo, los datos de los organismos regionales elevaron la cifra de víctimas fatales a cerca de 250.

En ciudades como Cali y Pereira, donde colapsaron decenas de estructuras urbanas, los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj en la búsqueda y rescate de cientos de personas atrapadas bajo los escombros.

Noticias relacionadas

Trump debió ser escondido y trasladado a otro avión en medio de una amenaza de ataque por parte de Irán. 

Operativo sorpresa: una amenaza iraní obligó a Donald Trump a evacuar su avión en secreto

El papa León XIV lamentó el terremoto en Colombia.

El papa León XIV agradeció a los rescatistas tras el terremoto en Colombia: "Una entrega generosa"

Carlos Luis Cáceres fue localizado en buen estado de salud.

Colombia: encontraron con vida a Carlos Cáceres, el argentino buscado tras el terremoto

Rescataron con vida a la médica Diana Troncoso tras 30 horas de dramático operativo.

Milagro en Colombia: rescataron a una mujer con vida tras 30 horas atrapada entre los escombros

Tres generaciones de la misma familia fallecieron en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Una de las mujeres colombianas que murieron en el accidente de helicóptero en Brasil era la influencer Sofía Murillo

El Parmigiano Reggiano, una joya de la región italiana de Emilia-Romaña.

El insólito sistema bancario que usa queso como garantía, amenazado por el cambio climático en Italia

Rating Cero

Fue la primera afroamericana en trabajar en la columna de chismes del New York Post.

Larga lucha contra el cáncer: murió una famosa periodista con una importante trayectoria

Tras 10 años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el sí.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la imagen de la ceremonia privada

Denisse recibió el alta.

La ex Gran Hermano Denisse González recibió el alta, pero un detalle preocupó a sus fans: "Esto todavía no terminó"

Pepe Chatruc reveló su verdad sobre la separación con Sabrina Rojas.

Pepe Chatruc contó la verdad sobre su separación de Sabrina Rojas y un detalle no pasó desapercibido

Wanda le confesó a Eka que Mauro Icardi no miraba a otras cuando estaba con ella.

"Me sorprende...": revelaron la confesión que le hizo Wanda Nara a la enemiga de la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron que se casan. 

El romántico mensaje de De Paul a Tini Stoessel tras confirmar su casamiento: "La forma más linda de amar"

últimas noticias

Cristiano Ronaldo le mostró su apoyo a Messi tras la muerte de su padre.

Cristiano Ronaldo se solidarizó con Messi: "Mucha fuerza para vos y los tuyos, Leo"

Hace 12 minutos
Messi, a corazón abierto.

Inmensa tristeza: cuál fue el último pedido que le hizo Jorge a Lionel Messi

Hace 14 minutos
Casi 300 personas murieron por el terremoto en Colombia.

Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo

Hace 26 minutos
Fue la primera afroamericana en trabajar en la columna de chismes del New York Post.

Larga lucha contra el cáncer: murió una famosa periodista con una importante trayectoria

Hace 28 minutos
En la segunda audiencia, declararán cinco testigos

"Pity" Álvarez llegó a Tribunales para la segunda audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz

Hace 1 hora