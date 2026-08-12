Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, el sismo ya se cobró la vida de más de 250 personas. Por Agregar C5N en









Casi 300 personas murieron por el terremoto en Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

El desastre natural, considerado el más potente registrado en el territorio en lo que va del siglo, deja un saldo estimado de al menos 250 muertos, según las cifras recopiladas por autoridades regionales.

A través de un decreto expedido por la Presidencia, el Gobierno manifestó su profundo dolor ante la tragedia e hizo pública su solidaridad con las familias afectadas. Durante las próximas 72 horas, la bandera nacional se izará a media asta en todos los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior.

El terremoto fue el 10 de agosto Reuters Terremoto en Colombia: cómo empezó todo El movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El impacto del sismo golpeó con dureza a los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, afectando de manera crítica al suroeste y centro del país.

El mandatario, que asumió la Presidencia hace apenas cinco días y recorrió zonas afectadas como la ciudad de Manizales, reportó inicialmente un balance de 181 fallecidos; sin embargo, los datos de los organismos regionales elevaron la cifra de víctimas fatales a cerca de 250.