Conmoción: la esposa de un futbolista venezolano murió en los terremotos tras proteger a su bebé Andrea, pareja de Héctor "Kiko" Bello, perdió la vida en medio de los destrozos producidos por los sismos en el país. La niña, tras haber sido salvada, evoluciona favorablemente. Por Agregar C5N en









La mujer murió tras proteger a su bebé con sus brazos.

En medio de la catástrofe provocada por los devastadores terremotos en Venezuela, el futbolista profesional Héctor "Kike" Bello, actual defensor del Marítimo de La Guaira, confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su esposa, Andrea, tras el derrumbe del edificio residencial donde habitaban.

El deportista, que no se encontraba en la propiedad al momento del sismo, relató el heroico acto de su esposa que le permitió sobrevivir a la pequeña hija de ambos, Alana, de apenas un año y ocho meses.

Cómo murió Andrea, la esposa de Héctor "Kike" Bello Según detalló el futbolista en una emotiva publicación de despedida en su cuenta de Instagram, Andrea utilizó su propio cuerpo para proteger a la niña en el instante exacto en que la estructura del edificio colapsó debido a los fuertes movimientos telúricos en el estado de La Guaira.

Cuando las brigadas de rescate lograron acceder a la zona del desastre, hallaron a la mujer sin vida, pero descubrieron que la bebé, resguardada justo debajo de ella, permanecía con signos vitales.

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste y lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste amor, cómo diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros", posteó en su cuenta de Instagram.

Cómo sigue el estado de salud de la bebé de Kike Bello El jugador del Marítimo llevó tranquilidad respecto a la situación médica de la menor. Alana fue rescatada con vida de entre los escombros y permanece internada en un hospital de La Guaira. Su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro. Bello compartió imágenes de la niña en el centro médico, donde se la puede ver acompañada por sus familiares, presentando únicamente un vendaje en uno de sus brazos y un golpe menor en la zona del ojo.