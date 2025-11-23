Seis aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de EEUU por la "actividad militar"

Así lo confirmó la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Marisela de Loaiza, luego de que la Administración Federal de Aviación del país norteamericano alertara sobre la presencia militar en el Caribe.

Iberia es una de las aerolíneas que tomó la medida.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza , confirmó que las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam cancelaron sus operaciones en Venezuela , luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtiera a la aviación civil por un "aumento de la actividad militar" en el Caribe.

En un documento, la FAA alertó que el peligro se originó "debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" , relacionado con el avance del portaaviones USS Gerald R. Ford , el más avanzado de la Armada de Estados Unidos, al mar Caribe junto a otros equipos militares.

En tanto, el organismo administrado por Bryan Bedford sugirió que las aeronaves que vuelan sobre el FIR Maiquetía "actuar con precaución a cualquier altitud". En este marco, distintos vuelos advirtieron que sufrieron dificultades para cruzar la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (FIR SVZM) , especialmente por los equipamientos de seguridad y navegación.

La confirmación de De Loaiza se produjo después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump , afirmó que estima comunicarse con su par venezolano, Nicolás Maduro , en "un futuro no muy lejano". Además, marcó que buscará expresarle "algo muy específico", aunque sin exponer el contenido de su mensaje.

La medida se dio a conocer en medio de la tensión entre Nicolás Maduro y Donald Trump.

También surgió en un contexto de escalada de tensión, donde el Pentágono lidera la denominada operación 'Lanza del Sur' en el Caribe. Esta operación implicó un despliegue naval histórico, incluyendo el portaaviones Gerald R. Ford , buques de guerra y unos 12.000 militares, y reportó la destrucción de al menos 21 embarcaciones de narcotráfico desde agosto.

Paralelamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará al grupo conocido como el "Cartel de los Soles" —al que Washington vincula con Maduro— como una organización terrorista extranjera (FTO) a partir del 24 de noviembre, intensificando la presión internacional.

Estados Unidos rechazó una oferta de Nicolás Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

El gobierno de Estados Unidos habría rechazado una propuesta informal de Nicolás Maduro, que contemplaba su renuncia tras un período de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales autorizadas por el presidente Donald Trump para buscar una solución a la crisis en Venezuela.

La información, revelada por una investigación de The New York Times publicada este martes, cita a funcionarios anónimos familiarizados con las conversaciones, quienes indicaron que integrantes del gobierno de Maduro ofrecieron una transición de dos a tres años para garantizar una renuncia ordenada.

La Casa Blanca consideró inaceptable la propuesta, manteniendo su postura de que la salida de Maduro del poder no puede postergarse por un periodo tan extenso. El artículo sugiere que Trump había dado su "visto bueno" a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones encubiertas.

Durante estas conversaciones informales, Maduro habría manifestado además su disposición a ofrecer a las compañías energéticas de Estados Unidos un mayor acceso a la vasta riqueza petrolera de Venezuela como parte del acuerdo de transición.

La investigación del NYT también señala que el presidente Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) planes para operaciones que tendrían como objetivo preparar el "campo de batalla para acciones futuras", incluyendo estrategias de desgaste psicológico o cibernético contra el régimen.

La publicación añade que la CIA tiene identificadas diversas instalaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico que podrían ser objetivo de ataques bajo una orden presidencial, aunque la estrategia general de EE.UU. priorizaría las acciones encubiertas sin autorizar combate terrestre.