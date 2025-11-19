19 de noviembre de 2025 Inicio
Estados Unidos rechazó una oferta de Nicolás Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años

El ofrecimiento se habría dado en el marco de negociaciones extraoficiales autorizadas por el presidente Donald Trump para buscar una solución a la crisis en Venezuela.

Nicolás Maduro ejerce la presidencia de Venezuela desde marzo de 2013

Nicolás Maduro ejerce la presidencia de Venezuela desde marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez.

El gobierno de Estados Unidos habría rechazado una propuesta informal de Nicolás Maduro, que contemplaba su renuncia tras un período de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales autorizadas por el presidente Donald Trump para buscar una solución a la crisis en Venezuela.

El martes pasado, los Marines de Estados Unidos realizaron ejercicios de tiro en el Mar Caribe, a pocos kilómetros de las costas venezolanas.
Advierten que Donald Trump le autorizó a la CIA un plan de acciones encubiertas en Venezuela

La información, revelada por una investigación de The New York Times publicada este martes, cita a funcionarios anónimos familiarizados con las conversaciones, quienes indicaron que integrantes del gobierno de Maduro ofrecieron una transición de dos a tres años para garantizar una renuncia ordenada.

Durante estas conversaciones informales, Maduro habría manifestado además su disposición a ofrecer a las compañías energéticas de Estados Unidos un mayor acceso a la vasta riqueza petrolera de Venezuela como parte del acuerdo de transición.

La investigación del NYT también señala que el presidente Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) planes para operaciones que tendrían como objetivo preparar el "campo de batalla para acciones futuras", incluyendo estrategias de desgaste psicológico o cibernético contra el régimen.

La publicación añade que la CIA tiene identificadas diversas instalaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico que podrían ser objetivo de ataques bajo una orden presidencial, aunque la estrategia general de EE.UU. priorizaría las acciones encubiertas sin autorizar combate terrestre.

Estas revelaciones surgen en un contexto de escalada de tensión, donde el Pentágono lidera la denominada operación 'Lanza del Sur' en el Caribe. Esta operación implicó un despliegue naval histórico, incluyendo el portaaviones Gerald R. Ford, buques de guerra y unos 12.000 militares, y reportó la destrucción de al menos 21 embarcaciones de narcotráfico desde agosto.

Paralelamente, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará al grupo conocido como el "Cartel de los Soles" —al que Washington vincula con Maduro— como una organización terrorista extranjera (FTO) a partir del 24 de noviembre, intensificando la presión internacional.

