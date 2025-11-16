16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

El buque USS Gerald R. Ford es el más avanzado de la Armada norteamericana. La operación militar "Southern Spear" es presentada por el gobierno de Donald Trump como una intensa campaña contra el narcotráfico. Analistas la interpretan como una creciente táctica de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Por
Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado de la Armada de Estados Unidos, ingresó este domingo al mar Caribe, en el marco de una operación militar denominada "Southern Spear" por el gobierno de Donald Trump, que es presentada como una intensa campaña contra el narcotráfico, aunque analistas la interpretan como una creciente táctica de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Nicolás Maduro ordenó vigilia permanente en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos
Te puede interesar:

Nicolás Maduro ordenó "vigilia permanente" en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas. La llegada del grupo de ataque del Ford, confirmada por un comunicado militar, culmina una concentración de fuerzas que incluye ya cerca de 12.000 tropas y casi una docena de navíos. El buque transitó el Pasaje de Anegada cerca de las Islas Vírgenes Británicas, desplegando su capacidad de guerra que incluye escuadrones de aviones de combate y destructores equipados con misiles guiados.

La Casa Blanca insiste en que el objetivo primordial de esta movilización es detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. El contralmirante Paul Lanzilotta, al mando del grupo de ataque, afirmó que la fuerza reforzará la seguridad frente al "narcoterrorismo en el hemisferio occidental".

No obstante, las acciones ya tuvieron consecuencias letales. Desde principios de septiembre, se registraron al menos 20 ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, resultando en la muerte de al menos 80 personas, aunque Washington no presentó pruebas que respalden la etiqueta de "narcoterroristas" para las víctimas.

La justificación de la acción militar por parte de Trump se basó en que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles de droga y afirmando que las lanchas atacadas son operadas por organizaciones terroristas extranjeras.

Este despliegue es visto por expertos como una herramienta de intimidación mucho más adecuada para ejercer presión geopolítica que para combatir cárteles de droga. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al gobierno venezolano como una "organización de transbordo" que coopera con narcotraficantes.

Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, tildó la ofensiva estadounidense de "fabricación" de una guerra en su contra. El líder venezolano anunció una movilización "masiva" de tropas y civiles con el objetivo de defenderse ante un eventual ataque militar por parte de la potencia norteamericana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Debate caliente en Indomables sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos: "Más que acuerdo es una entrega"

El S&P Merval se recuperó del derrumbe sufrido en la jornada anterior.

Euforia por el acuerdo comercial con Estados Unidos: las acciones saltaron un 13% y el S&P Merval subió un 4%

La cámara destacó que el acuerdo está en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por EEUU. 

La cámara de empresas de EEUU celebró el amplio acuerdo comercial con Argentina

Las Cámaras de laboratorios extranjeros y nacionales reaccionaron de forma diferente. 

Acuerdo comercial entre EEUU y Argentina: la reacción de las farmacéuticas por la importación de medicamentos

El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.

Fin del shutdown en Estados Unidos: vuelve la ayuda alimentaria y se reincorporan cientos de miles de empleados públicos

Esta semana, llegó al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense.

Estados Unidos anunció la operación "Lanza del Sur", una nueva escalada de tensiones con Venezuela

Rating Cero

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

últimas noticias

Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Hace 24 minutos
Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Hace 32 minutos
Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Hace 47 minutos
Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

Hace 52 minutos
El partido terminó en escándalo.

Trompadas, patadas y represión a los jugadores; Deportivo Madryn-Morón terminó en batalla campal:

Hace 54 minutos