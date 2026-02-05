5 de febrero de 2026 Inicio
La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

Fue luego de un pedido del Ministerio Público. Agostina Páez permanece retenida en el país vecino desde el 14 de enero e imputada por el delito de injuria racial.

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.

Páez, quien tiene 29 años, permanece imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de prisión de 2 a 5 años. Según consignó TN, la Justicia explicó el motivo de la resolución: "La imputada en libertad, en el presente momento, generaría un grave perjuicio a la instrucción criminal, ya que podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial".

Por su parte, tras el fallo, la abogada publicó un video en su cuenta de la red social Instagram. "Hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día 1. Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo", advirtió.

La abogada argentina se encontraba acompañada por un grupo de amigas en el bar. Un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por ir y fue entonces que comenzó la discusión. En ese momento, realizó gestos y expresiones racistas, además de utilizar la palabra "mono", un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

Tras la denuncia formal y la presentación de pruebas en la Comisaría 11ª de Rocinha, la acusada prestó declaración, según consignó G1. Desde aquel entonces, las autoridades incautaron su pasaporte y ordenaron que permanezca en el país con el uso de una tobillera electrónica de monitoreo.

En tanto, en su presentación, el Ministerio Público había indicado que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar y señaló que los mozos del lugar que fueron agredidos en la calle le advirtieron a la abogada que esa conducta constituía un delito en Brasil.

En esta línea, y a pesar de tener esa información, la denuncia marca que la abogada se dirigió a la cajera del bar para decirle "mono" y hacer gestos simulando el animal.

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La joven es una abogada e influencer, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, que ahora aparece desactivado y casi 80 mil en TikTok, donde su cuenta quedó en modo privado.

Además, la profesional es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido por una denuncia de violencia de género: fue denunciado por agredir físicamente y amenazar a su expareja, según informó el medio santiagueño online Info del Estero.

Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

