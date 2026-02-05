El histórico boxeador participará de la velada después de su derrota en el Párense de Manos III. Cuándo es el cara a cara.

Laureano Pepi Staropoli y Sergio Maravilla Martínez en el Párense de Manos III.

Sergio "Maravilla" Martínez , una de las máximas leyendas del boxeo argentino, volverá a subirse a un cuadrilátero el sábado 11 de abril, cuando se enfrente con Nicolás "El Picante" Ryske , en la tercera edición de Noche de Leyendas, la velada organizada por la promotora Fight Lover.

El combate se llevará a cabo en el Arena Tortuguitas , que tiene capacidad para 9.300 espectadores, y enfrentará por primera vez a ambos peleadores. Martínez ya había participado la primera edición de Noche de Leyendas el año anterior, y el último mes se subió al ring de Párense de Manos III.

Maravilla Martínez, de 50 años , fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo. También consiguió los cinturones super welter de la Organización Internacional de Boxeo y del CMB.

Durante inicios de la década del 2010 fue considerado el tercer mejor libra por libra del mundo , solo por detrás del estadounidense Floyd Mayweather y del filipino Manny Pacquiao .

Ryske, por su parte, tiene 45 años y durante las últimas décadas fue uno de los grandes exponentes argentinos de Muay Thai y Kickboxing , donde consiguió cuatro títulos mundiales (WKC, WKF, WKL y WBU).

Ambos luchadores tendrán su primer cara a cara este viernes 6 de febrero, en un evento que se desarrollará en Palermo y tendrá alcance internacional.

Párense de Manos III: la última pelea de Maravilla Martínez

El histórico boxeador enfrentó a Laureano "Pepi" Staropoli hace poco más de un mes en el ring de Párense de Manos III, la velada organizada por el streamer Luquitas Rodríguez. Pepi es un luchador de artes marciales mixtas de 32 años, con una trayectoria internacional que abarca las principales empresas del circuito.

El treintañero le ganó por puntos a la estrella del boxeo argentino a raíz de un fallo dividido. Ambos llegaron en excelentes condiciones físicas al último round.