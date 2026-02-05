Un enorme árbol cayó sobre dos colectivos en Belgrano: hay cuatro heridos

5 de febrero de 2026 Inicio
Las unidades de las líneas 29 y 60 chocaron como consecuencia del desprendimiento del árbol. Ocurrió en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre. Una pasajera debió ser trasladada al hospital Pirovano.

Por
Ocurrió en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Cuatro personas sufrieron diversas heridas luego de que un árbol cayó sobre dos colectivos en el barrio porteño de Belgrano, tras lo cual, ambos colisionaron.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el episodio ocurrió en el cruce de la Avenida Virrey Vértiz y la calle Sucre y las unidades accidentadas son de las líneas 29 y 60.

Tras el choque, siete móviles del SAME arribaron al lugar para asistir a afectados. Como consecuencia del accidente, tres mujeres y un hombre sufrieron diversas heridas y uno de los lesionados debió ser trasladado al Hospital Pirovano.

El impacto motivó la interrupción momentánea del tránsito en una de las arterias más transitadas del barrio porteño.

En cuanto al árbol, al parecer se desprendió de raíz, por lo que una cuadrilla del Gobierno de la Ciudad trabajó en el lugar para retirar el tronco.

