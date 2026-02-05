El jefe del Parlamento de Venezuela aseguró que el debate por amnistía para los detenidos será "muy pronto"

Jorge Rodríguez opinó que el proyecto debería entrar en la agenda legislativa este mismo jueves. "Esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley sea aprobada por unanimidad", anheló. Aún quedan al menos dos argentinos privados de su libertad en ese país, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anticipó que el primer debate sobre la ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para los detenidos se realizará “muy pronto”.

Fuentes legislativas indicaron que el proyecto podría entrar en la agenda de la sesión del Legislativo programada para este jueves para ser debatido con inmediatez.

La iniciativa de amnistía fue presentada semanas después de que Delcy Rodríguez asumiera el poder tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas a comienzos de enero.

“Saliendo de aquí voy a una reunión donde vamos a evaluar los alcances de esa iniciativa para saber cuándo vamos a llevarla a la Asamblea Nacional para que dé la primera discusión de esa ley. Será muy, muy pronto”, declaró Rodríguez, hermano de la mandataria interina.

El alcance exacto del proyecto todavía no se ha detallado completamente, aunque Rodríguez explicó que la norma establecerá “l os mecanismos a través de los cuales las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley”.

Rodríguez por su parte agregó que esperan que la ley envíe “un mensaje poderoso” de un nuevo momento político y que se pueda aprobar por unanimidad en el parlamento.

Familiares de presos políticos en Venezuela Getty images

La propuesta se da en el marco de una serie de liberaciones de detenidos por motivos políticos que ya comenzaron tras el cambio de gobierno, aunque defensores de derechos humanos señalan que todavía continúan cientos de detenciones y piden que la ley excluya delitos graves como crímenes de lesa humanidad.

En cuanto a la situación de los detenidos argentinos, durante los últimos días excarcelaron a Gabriel Rivara y Roberto Baldo. El primero, según detalló el canciller Pablo Quierno, fue detenido en 2002 por la DISIP (Policía Política de Venezuela) y estuvo preso en el Helicoide por la oleada oficialista mientras hacía sus investigaciones sobre el régimen chavista. Sobre el segundo, se conoció que fue arrestado en noviembre de 2024 por presunto terrorismo y excarcelado días atrás, según confirmó la ONG Foro Penal.

Esta sería la segunda ley de amnistía amplia en la era del chavismo; la primera fue impulsada por el fallecido Hugo Chávez en 2007

Familiares de Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani pidieron reunirse con Javier Milei

En este contexto de liberaciones selectivas, crece la preocupación por la situación de los argentinos Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani. A diferencia de otros casos, no se han registrado novedades oficiales ni confirmaciones sobre una posible salida de estos ciudadanos.

La presión de los familiares se intensificó tras la reciente liberación del israelí-argentino Yaacob Harary, quien denunció públicamente los maltratos sufridos durante su cautiverio. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, utilizó sus redes para reclamar la vuelta de su pareja: “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”.

La falta de transparencia oficial sigue siendo el principal obstáculo para las familias, que exigen la publicación de una lista nominal de los beneficiarios de estas medidas. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se mostró abierto a difundir los nombres, la ausencia de información formal mantiene el clima de incertidumbre y tensión política.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani Las familias de Nahuel Gallo y Germán Giuliani reclaman su liberación

Las familias se reunieron con el senador radical Maximiliano Abad y Patricia Bullrich, donde pidieron que las autoridades “accionen ante la falta de información de sus familiares y agoten todas las posibilidades hasta que puedan liberar a Nahuel y Germán”.

Vanesa, la esposa de Giuliani, sugirió que “sería bueno que el presidente nos atienda, necesitamos de urgencia, aprovechar el canal abierto que tiene el gobierno argentino en su buena relación con Estados Unidos, para que nos tramita eso”.