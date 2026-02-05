5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El jefe del Parlamento de Venezuela aseguró que el debate por amnistía para los detenidos será "muy pronto"

Jorge Rodríguez opinó que el proyecto debería entrar en la agenda legislativa este mismo jueves. "Esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley sea aprobada por unanimidad", anheló. Aún quedan al menos dos argentinos privados de su libertad en ese país, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo.

Por
Esperan la aprobación de la amnistía en el Parlamento.

Esperan la aprobación de la amnistía en el Parlamento.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anticipó que el primer debate sobre la ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para los detenidos se realizará “muy pronto”.

Baldo fue liberado este miércoles.
Te puede interesar:

Venezuela liberó al argentino Roberto Baldo, acusado por presunto "terrorismo"

Fuentes legislativas indicaron que el proyecto podría entrar en la agenda de la sesión del Legislativo programada para este jueves para ser debatido con inmediatez.

“Saliendo de aquí voy a una reunión donde vamos a evaluar los alcances de esa iniciativa para saber cuándo vamos a llevarla a la Asamblea Nacional para que dé la primera discusión de esa ley. Será muy, muy pronto”, declaró Rodríguez, hermano de la mandataria interina.

El alcance exacto del proyecto todavía no se ha detallado completamente, aunque Rodríguez explicó que la norma establecerá “los mecanismos a través de los cuales las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley”.

Rodríguez por su parte agregó que esperan que la ley envíe “un mensaje poderoso” de un nuevo momento político y que se pueda aprobar por unanimidad en el parlamento.

Familiares de presos políticos en Venezuela

La propuesta se da en el marco de una serie de liberaciones de detenidos por motivos políticos que ya comenzaron tras el cambio de gobierno, aunque defensores de derechos humanos señalan que todavía continúan cientos de detenciones y piden que la ley excluya delitos graves como crímenes de lesa humanidad.

En cuanto a la situación de los detenidos argentinos, durante los últimos días excarcelaron a Gabriel Rivara y Roberto Baldo. El primero, según detalló el canciller Pablo Quierno, fue detenido en 2002 por la DISIP (Policía Política de Venezuela) y estuvo preso en el Helicoide por la oleada oficialista mientras hacía sus investigaciones sobre el régimen chavista. Sobre el segundo, se conoció que fue arrestado en noviembre de 2024 por presunto terrorismo y excarcelado días atrás, según confirmó la ONG Foro Penal.

Esta sería la segunda ley de amnistía amplia en la era del chavismo; la primera fue impulsada por el fallecido Hugo Chávez en 2007

Familiares de Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani pidieron reunirse con Javier Milei

En este contexto de liberaciones selectivas, crece la preocupación por la situación de los argentinos Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani. A diferencia de otros casos, no se han registrado novedades oficiales ni confirmaciones sobre una posible salida de estos ciudadanos.

La presión de los familiares se intensificó tras la reciente liberación del israelí-argentino Yaacob Harary, quien denunció públicamente los maltratos sufridos durante su cautiverio. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, utilizó sus redes para reclamar la vuelta de su pareja: “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”.

La falta de transparencia oficial sigue siendo el principal obstáculo para las familias, que exigen la publicación de una lista nominal de los beneficiarios de estas medidas. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se mostró abierto a difundir los nombres, la ausencia de información formal mantiene el clima de incertidumbre y tensión política.

Nahuel Gallo y Germán Giuliani
Las familias de Nahuel Gallo y Germ&aacute;n Giuliani reclaman su liberaci&oacute;n

Las familias de Nahuel Gallo y Germán Giuliani reclaman su liberación

Las familias se reunieron con el senador radical Maximiliano Abad y Patricia Bullrich, donde pidieron que las autoridades “accionen ante la falta de información de sus familiares y agoten todas las posibilidades hasta que puedan liberar a Nahuel y Germán”.

Vanesa, la esposa de Giuliani, sugirió que “sería bueno que el presidente nos atienda, necesitamos de urgencia, aprovechar el canal abierto que tiene el gobierno argentino en su buena relación con Estados Unidos, para que nos tramita eso”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gustavo Rivara.

Venezuela liberó a un argentino que estaba detenido y el Gobierno pidió por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

La diplomática Laura Dogu arribó este sábado a Caracas procedente de Estados Unidos. 

Estados Unidos envió una delegación diplomática a Venezuela y apunta a reabrir su embajada

Machado durante un acto en Venezuela.

Corina Machado aseguró que la amnistía en Venezuela "es un camino irreversible hacia la democracia"

Delcy anunció una amnistía general ante el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Según la agencia de noticias EFE, embajadas y empresas comenzaron activaron planes de evacuación.

Embajadas y empresas activaron planes de evacuación de emergencia en Cuba

Rating Cero

Un famoso mundial comentó sobre la posibilidad de volver a aparecer en Marvel.

"Planes para algunos y oportunidades para todos": quién fue el actor que reveló la planificación de Marvel para el futuro

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia.
play

Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

Estreno furor de Netflix.
play

Un romance de película llegó a Netflix y ya está siendo lo más visto del momento: cómo encontrarla

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

últimas noticias

La inflación de enero tendría una leve baja con respecto a diciembre. 

Tras la polémica en el INDEC, estudios privados proyectan la inflación de enero arriba del 2%

Hace 8 minutos
Se producirán 90 unidades por día con caja automática.

Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

Hace 14 minutos
play

Recorrió 60 kilómetros por un desafío personal: la historia del influencer de 21 años que corrió de Caballito a La Plata

Hace 23 minutos
play

El relato del policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

Hace 32 minutos
Los bancos corridos se integran de manera continua al diseño del ambiente..

Adiós a las sillas en la cocina: con este mueble, tu casa va a tener un estilo renovado

Hace 39 minutos