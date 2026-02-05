El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos y exiliados La medida busca la reconciliación nacional mediante el perdón de delitos vinculados a protestas y críticas al gobierno chavista desde el inicio de la gestión bolivariana. Por + Seguir en







El proyecto fue aprobado por unanimidad en primera instancia.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves con carácter de urgencia una ley de amnistía destinada a beneficiar a personas detenidas o perseguidas por motivos políticos. La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pretende extinguir procesos judiciales derivados de protestas, críticas a la gestión pública y expresiones políticas ocurridas desde 1999, cuando comenzó el gobierno de Hugo Chávez.

El texto legislativo contempla la liberación inmediata de los detenidos, la anulación de antecedentes penales y la restitución de bienes incautados. Asimismo, el marco legal deja sin efecto las órdenes de captura y las alertas migratorias, una decisión diseñada específicamente para facilitar el retorno de miles de exiliados que abandonaron el país por persecución ideológica.

El alcance de la norma es extenso, ya que protege a quienes hayan difundido mensajes críticos en redes sociales o participado en manifestaciones opositoras. Desde el oficialismo calificaron la medida como un "acto de clemencia soberana" orientado a sanar las heridas políticas y fomentar la convivencia pacífica tras décadas de conflictividad interna.

A pesar de su amplitud, la ley establece límites claros alineados con los estándares internacionales. Quedan explícitamente excluidos del beneficio quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales, violaciones graves a los derechos humanos, hechos de corrupción o delitos vinculados al tráfico de drogas, asegurando que estos casos no queden impunes.

Optimismo cauteloso por parte de la oposición y familiares de los detenidos Si bien consideran que es una oportunidad histórica para cerrar etapas de represión, subrayan la necesidad de que la implementación garantice una justicia efectiva y un respeto irrestricto a los derechos humanos de los beneficiarios.

Por su parte, diversas organizaciones no gubernamentales instaron al Parlamento a vigilar que la ley no se transforme en un instrumento de impunidad para abusos documentados. La preocupación central radica en que el proyecto, aprobado por unanimidad en primera instancia, aún debe atravesar procesos de consultas parlamentarias antes de su ejecución definitiva. La iniciativa se presenta en un contexto migratorio crítico, con ocho millones de venezolanos fuera del país según cifras de Naciones Unidas, y no incluye un reconocimiento explícito de responsabilidades por parte del Ejecutivo. El Gobierno sostiene que el objetivo primordial es avanzar hacia una etapa de estabilidad sin precedentes en la historia reciente de la nación.