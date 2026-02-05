5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Diego Latorre explotó contra el Chavo Fucks por las lesiones en Boca Juniors: "empezá a estudiar"

En medio de un intercambio de opiniones por las recientes lesiones de jugadores en el fútbol argentino, el periodista mandó a callar a su colega y provocó un debate acalorado en el estudio.

Por
Se pudrió todo entre los periodistas en medio de un debate sobre las lesiones en Boca Juniors.

Se pudrió todo entre los periodistas en medio de un debate sobre las lesiones en Boca Juniors.

Diego Latorre y el Chavo Fucks protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones tras cruzar diferentes criterios respecto a los motivos de las recientes lesiones en los jugadores del Club Atlético Boca Juniors. Mientras se discutía sobre la utilización de la tecnología en el fútbol, el comentarista se enojó por ser interrumpido por su colega y le lanzó: "empezá a estudiar entonces".

Marius Lindvik, figura de élite y uno de los implicados.
Te puede interesar:

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: denuncian que algunos saltadores de esquí se agrandan el pene para volar más lejos

Las bajas de Ander Herrera y Ezequiel Changuito Zeballos en Boca generaron un polémico debate en la emisión del programa deportivo F90 (ESPN), cuando los periodistas se encontraban analizando las posibles causas de las lesiones y la aplicación de la tecnología desarrollada para monitorear el desempeño en la cancha de los jugadores. “Los GPS son para tener mediciones individuales“, comentó Fucks lo que generó malestar en Latorre que respondió enojado: “No hablo más. No puedo hablar así“.

El periodista continuó: "Vos no ves que los jugadores... como dicen los ex jugadores, ¿llevan un corpiño? Bueno, eso es individual, eso es para tener mediciones individuales". La respuesta enfureció al exjugador que continuó buscando una causa para las lesiones y enfatizó su análisis en la motricidad de los jugadores de fútbol más allá de los datos duros que arroja la tecnología.

Fue entonces cuando Latorre dirigió una pregunta a su colega: ¿Por qué el (Manchester) City tiene 7 lesionados, el Arsenal 8 lesionados?“. Como nadie respondió, fue por más: ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol, por ejemplo? ¿Vos sabés cómo se lesionó Rubén Días en el Manchester City?“.

Ante la negativa de el Chavo Fucks, Latorre arremetió visiblemente molesto: “Empezá a estudiar entonces“. Sus palabras generaron revuelo entre sus colegas que entre chicanas y chistes intentaron distender el clima pero Latorre se despachó con su experiencia y conocimientos sobre fútbol. “No me hables de GPS, hablame de juego real. El futbolista juega realmente dentro de la cancha, el gesto del fútbol está determinado por el adversario también“, argumentó.

Embed

Para terminar, Latorre apuntó contra el conductor del ciclo deportivo, Sebastián Vignolo, y le dijo con tono bromista pero sin sonrisa mediante: “Vos me tenés que pagar una parte del sueldo, por las cosas que tengo que escuchar en este programa“.

Lo que intentaba explicar "gambetita" y que le fue imposible tras la interrupción de sus colegas fue que las lesiones no siempre se producen por un déficit del propio jugador o la intención del rival, también puede ser originadas por un mal movimiento ante la reacción del momento sobre el campo de juego que, no se puede medir y que puede provocar la baja del deportista durante largos meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Laureano Pepi Staropoli y Sergio Maravilla Martínez en el Párense de Manos III.
play

Maravilla Martínez vuelve al ring: enfrentará a Picante Ryske en la Noche de Leyendas

Manchester City encabezó el ranking con la transferencia más alta del mercado.

Estos son los 10 pases más caros del mercado de pases en todo el mundo: los millones que costó el primero

La evolución de CR7 y su icónico festejo con el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años: una carrera a puro gol y una rivalidad con Messi que marcó una era

Lautaro Martínez, futbolista de Inter.

El look de Lautaro Martínez para una fiesta: el color de remera que se impone en 2026

En lo que va del año, Boca tiene un total de 9 jugadores lesionados.

Alarma en Boca: uno por uno, la lista completa de los lesionados en el plantel

La Selección argentina comenzará su concetración el 1 de junio de cara al debut

La Selección eligió a Kansas City para hacer base en el Mundial 2026: cómo es el lugar y dónde queda

Rating Cero

La China Suárez y Mauro Icardi.

Mauro Icardi le agradeció su récord en Turquía a la China Suárez: "Sin su amor, nada de esto sería posible"

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.

Beto Casella confesó que hubo amor con Edith Hermida: "está perdidamente enamorada de mí"

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

últimas noticias

Choque fatal en la ruta: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave. 

Fatal choque en la Ruta 60: un nene de 12 años murió y su hermana de 2 lucha por su vida

Hace 10 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 6 de febrero

Hace 29 minutos
Marius Lindvik, figura de élite y uno de los implicados.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: denuncian que algunos saltadores de esquí se agrandan el pene para volar más lejos

Hace 30 minutos
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel abrió el juego a Estados Unidos, pero defendió la soberanía de su país. 

Cuba aceptó un diálogo con Estados Unidos pero su presidente exigió respeto a la soberanía

Hace 32 minutos
Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero

Hace 33 minutos