Diego Latorre explotó contra el Chavo Fucks por las lesiones en Boca Juniors: "empezá a estudiar" En medio de un intercambio de opiniones por las recientes lesiones de jugadores en el fútbol argentino, el periodista mandó a callar a su colega y provocó un debate acalorado en el estudio. Por + Seguir en







Se pudrió todo entre los periodistas en medio de un debate sobre las lesiones en Boca Juniors.

Diego Latorre y el Chavo Fucks protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones tras cruzar diferentes criterios respecto a los motivos de las recientes lesiones en los jugadores del Club Atlético Boca Juniors. Mientras se discutía sobre la utilización de la tecnología en el fútbol, el comentarista se enojó por ser interrumpido por su colega y le lanzó: "empezá a estudiar entonces".

Las bajas de Ander Herrera y Ezequiel Changuito Zeballos en Boca generaron un polémico debate en la emisión del programa deportivo F90 (ESPN), cuando los periodistas se encontraban analizando las posibles causas de las lesiones y la aplicación de la tecnología desarrollada para monitorear el desempeño en la cancha de los jugadores. “Los GPS son para tener mediciones individuales“, comentó Fucks lo que generó malestar en Latorre que respondió enojado: “No hablo más. No puedo hablar así“.

El periodista continuó: "Vos no ves que los jugadores... como dicen los ex jugadores, ¿llevan un corpiño? Bueno, eso es individual, eso es para tener mediciones individuales". La respuesta enfureció al exjugador que continuó buscando una causa para las lesiones y enfatizó su análisis en la motricidad de los jugadores de fútbol más allá de los datos duros que arroja la tecnología.

Fue entonces cuando Latorre dirigió una pregunta a su colega: ¿Por qué el (Manchester) City tiene 7 lesionados, el Arsenal 8 lesionados?“. Como nadie respondió, fue por más: ¿Vos sabés cómo se lesionó Gvardiol, por ejemplo? ¿Vos sabés cómo se lesionó Rubén Días en el Manchester City?“.

Ante la negativa de el Chavo Fucks, Latorre arremetió visiblemente molesto: “Empezá a estudiar entonces“. Sus palabras generaron revuelo entre sus colegas que entre chicanas y chistes intentaron distender el clima pero Latorre se despachó con su experiencia y conocimientos sobre fútbol. “No me hables de GPS, hablame de juego real. El futbolista juega realmente dentro de la cancha, el gesto del fútbol está determinado por el adversario también“, argumentó.