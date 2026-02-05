5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

"Mi hijo es un perejil": la madre de uno de los rugbiers detenidos en Tafí del Valle apuntó a la Justicia

La familia de los acusados exigió que se revise la medida de prisión preventiva por el ataque en manada a Patricio Ledezma.

Por
Los detenidos fueron alojados en la Unidad N°6 bajo estricta custodia del personal penitenciario.

Los detenidos fueron alojados en la Unidad N°6 bajo estricta custodia del personal penitenciario.

Redes sociales

El ataque en patota de rugbiers hacia Patricio Ledezma, un joven de 19 años, a la salida de un boliche en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, terminó con la prisión preventiva para dos de los violentos. El caso tuvo amplia repercusión a partir de la viralización del video, y por el recuerdo latente del asesinato de Fernando Báez Sosa.

Te puede interesar:

La angustia de un fabricante textil por la crisis: "Los trabajadores quedan desplazados a Uber o Rappi"

En este contexto, la madre de uno de los detenidos, Santiago Bagne, de 18 años, aseguró que su hijo "es un perejil". El otro acusado es César Máximo Carreras, de 19, que cumple la medida procesal por 30 días en el penal de Benjamín Paz.

"Esto nace de la impotencia. Mi hijo está detenido por un hecho en el que no tendría que estar", dijo Marisa Gómez. La defensa cuestionó la medida cautelar como "severa y desproporcionada", por tratarse de una imputación grave en los inicios de la causa.

La mamá del joven remarcó que en ninguno de los videos aparece su hijo y cuestionó a la Fiscalía: “Todo lo que se leyó fueron contradicciones. En ningún momento se dice que mi hijo golpea a alguien. Ni siquiera en los videos”, sostuvo.

Embed

Qué dice el expediente

La causa está caratulada como "Tentativa de homicidio", una figura que tiene penas altísimas, y la defensa se toma de un dato del informe forense preliminar que detalló que la víctima, Patricio Ledezma, presentó lesiones leves y sin riesgo de vida.

La golpiza de la patota de rugbiers ocurrió en Tafí del Valle a la salida del local bailable La Cañada. El video se viralizó en redes sociales, y según el relato de la víctima, Patricio Ledezma, lo golpearon entre 20 personas y lo tiraron en una zanja.

Noticias relacionadas

Choque fatal en la ruta: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave. 

Fatal choque en la Ruta 60: un nene de 12 años murió y su hermana de 2 lucha por su vida

Ocurrió en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Un enorme árbol cayó sobre dos colectivos en Belgrano: hay cuatro heridos

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

El joven de 18 años quedó imputado por homicidio culposo.

Tragedia en La Matanza: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia

play

La Plata: investigan una megaestafa inmobiliaria de US$20 millones que tiene 12 obras paralizadas

El objetivo de la VTV es constatar el correcto estado de los autos y motos que circulan por calles y rutas.

Confirmado: estos conductores están exentos de hacer la VTV en febrero 2026

Rating Cero

La China Suárez y Mauro Icardi.

Mauro Icardi le agradeció su récord en Turquía a la China Suárez: "Sin su amor, nada de esto sería posible"

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.

Beto Casella confesó que hubo amor con Edith Hermida: "está perdidamente enamorada de mí"

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

últimas noticias

Choque fatal en la ruta: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave. 

Fatal choque en la Ruta 60: un nene de 12 años murió y su hermana de 2 lucha por su vida

Hace 7 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 6 de febrero

Hace 26 minutos
Marius Lindvik, figura de élite y uno de los implicados.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: denuncian que algunos saltadores de esquí se agrandan el pene para volar más lejos

Hace 27 minutos
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel abrió el juego a Estados Unidos, pero defendió la soberanía de su país. 

Cuba aceptó un diálogo con Estados Unidos pero su presidente exigió respeto a la soberanía

Hace 29 minutos
Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero

Hace 31 minutos