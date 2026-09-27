27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump rechazó la última propuesta de Irán, pero retomará la negociación para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos precisó que el último acuerdo que recibió de parte de Teherán no es el que quiere hacer. "Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año", concluyó.

Por
Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Tras rechazar la propuesta de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que espera retomar las negociaciones con Teherán la próxima semana para reabrir el estrecho de Ormuz. Sobre la última propuesta que recibió, el mandatario republicano lamentó: "Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año".

Donald Trump destacó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido para la captura.
Te puede interesar:

Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

"Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer", ratificó el mandatario estadounidense este domingo al medio Axios, insistió con que los iraníes "están perdiendo estrepitosamente" y consideró que "han sobrevalorado sus cartas".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, había precisado que la propuesta que le enviaron el viernes se había elaborado “en coordinación” con el guía supremo, Mojtaba Jamenei, último árbitro de las decisiones de la república islámica. Además, el mandatario precisó que se había creado un equipo de seis miembros con “poder para tomar decisiones”.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Además, el ministro iraní de Relaciones Exteriores insistió este domingo en que mantiene sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, pese al rechazo de Estados Unidos.

Nuestras condiciones son claras, y todo movimiento para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan esas condiciones. No daremos marcha atrás”, declaró el canciller Abás Araqchi, citado por la televisión estatal.

El plan presentado por Irán incluía, en un plazo de 7 días, la reapertura del paso marítimo y la reanudación de las charlas acerca del programa nuclear, a cambio de que se suspendan las sanciones económicas y el bloqueo naval. “Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, había considero Trump al recibir la propuesta, según The Washington Post.

¿Quién llevaría adelante las negociaciones entre Irán y Estados Unidos por el estrecho de Ormuz?

Según Axios, que cita fuentes cercanas al tema, las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán podrían tener lugar tan pronto como el lunes, días después de los intercambios que mantuvieron los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Las nuevas negociaciones se llevarían a cabo a través de mediadores qataríes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump no aceptó la propuesta de Irán, informó The Washington Post. 

Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: "No es aceptable"

El Presidente Javier Milei en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. 

Milei volvió de Nueva York sin la foto con Trump y el desafío de controlar la interna

Xi Jinping y Donald Trump en la Casa Blanca.

Xi Jinping le advirtió a Trump que tienen la responsabilidad de desarrollar la IA bajo "control humano"

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

La Justicia de EEUU ordenó a Trump que reestablezca el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS Now y Politico

Zelenski en la ONU. 

Ante la ONU, Zelenski denunció que Rusia reclutó soldados de 47 países para luchar contra Ucrania

Los primeros mandatarios de China y EEUU junto a sus esposas.

Trump recibió a Xi Jinping en su primera visita oficial a EEUU en más de una década

Rating Cero

La actriz y cantante se plantó frente a José Luis Puma Rodríguez.

Nuevo golpe al Puma Rodríguez: ahora Jimena Barón reveló que "está cansada" de lo que hizo en Es mi sueño

Lali Espósito en el estadio Más Monumental.

Lali Espósito se quedó sin palabras para agradecer a quienes asistieron a su show en River: "No puedo..."

Nicolas Cabré logró una meta deportiva a pesar de sus lesiones físicas. 

Nicolás Cabré y una medalla soñada tras la tragedia de su hermano: "Después de 8 años, sueño cumplido"

Este es el importante papel que rechazó Jeff Bridges y que un joven actor aprovechó.

Jeff Bridges rechazó este papel y un joven actor aprovechó para lanzarse al estrellato: quien fue

Totalmente diferente, así fue la transformación de Collin Farrell.

Parece otra persona: así fue la sorprendente transformación de Colin Farrell

Lali y Dillom juntos en el escenario.

Con amigos así: Dillom filtró un desopilante reclamo de Lali Espósito por la letra de una canción que es furor en redes

últimas noticias

La avioneta estrellada al sur de la ciudad de Córdoba.

Córdoba: se cayó una avioneta con cinco personas que resultaron heridas y pidieron ayuda a gritos

Hace 24 minutos
El exfutbolista Daniel Osvaldo.

Daniel Osvaldo: qué se sabe hasta ahora sobre su estado de salud

Hace 24 minutos
Barrena, campeón del Challenger de Buenos Aires por primera vez.

Alex Barrena se tomó revancha y se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires, pero no festejó

Hace 37 minutos
El Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar y centro de día que atiende a más de 400 personas.

Cottolengo Don Orione: cómo será el recorrido del Papa León XIV en su visita a la Argentina

Hace 49 minutos
Javier Milei niega los datos.

Javier Milei: "Si hay alguien que hizo algo por los pobres fui yo"

Hace 57 minutos