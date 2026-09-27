Donald Trump rechazó la última propuesta de Irán, pero retomará la negociación para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos precisó que el último acuerdo que recibió de parte de Teherán no es el que quiere hacer. "Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año", concluyó.

Tras rechazar la propuesta de Irán , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que espera retomar las negociaciones con Teherán la próxima semana para reabrir el estrecho de Ormuz . Sobre la última propuesta que recibió, el mandatario republicano lamentó: "Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año".

" Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer ", ratificó el mandatario estadounidense este domingo al medio Axios, insistió con que los iraníes "están perdiendo estrepitosamente" y consideró que "han sobrevalorado sus cartas".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian , había precisado que la propuesta que le enviaron el viernes se había elaborado “en coordinación” con el guía supremo, Mojtaba Jamenei , último árbitro de las decisiones de la república islámica. Además, el mandatario precisó que se había creado un equipo de seis miembros con “poder para tomar decisiones”.

Además, el ministro iraní de Relaciones Exteriores insistió este domingo en que mantiene sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, pese al rechazo de Estados Unidos.

“ Nuestras condiciones son claras, y todo movimiento para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan esas condiciones . No daremos marcha atrás”, declaró el canciller Abás Araqchi , citado por la televisión estatal.

El plan presentado por Irán incluía, en un plazo de 7 días, la reapertura del paso marítimo y la reanudación de las charlas acerca del programa nuclear, a cambio de que se suspendan las sanciones económicas y el bloqueo naval. “Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, había considero Trump al recibir la propuesta, según The Washington Post.

¿Quién llevaría adelante las negociaciones entre Irán y Estados Unidos por el estrecho de Ormuz?

Según Axios, que cita fuentes cercanas al tema, las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán podrían tener lugar tan pronto como el lunes, días después de los intercambios que mantuvieron los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Las nuevas negociaciones se llevarían a cabo a través de mediadores qataríes.