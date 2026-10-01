1 de octubre de 2026 Inicio
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Donald Trump sostuvo que el piloto que atacó a otro en un vuelo rumbo a Israel podría estar relacionado con Irán

El presidente de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de que el hombre que apuñaló a su compañero en un avión de Flydubai se encuentre vinculado con el país iraní, en plena guerra con Teherán.

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Donald Trump

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Según consignó Fox News, Trump respondió en diálogo con la prensa en la Casa Blanca sobre si es posible que el hombre detenido esté relacionado con el país iraní, aunque marcó que lo debe establecer la investigación: "Estamos trabajando en ello. Diría que, por lo que he oído, la respuesta es sí".

En tal sentido, un periodista le preguntó si el piloto fue infiltrado por la Guardia Revolucionaria iraní o radicalizado de alguna otra manera, a lo que el presidente estadounidense respondió que "podría haber sido". No obstante, no aclaró si recibió información de inteligencia o si fue informado sobre la investigación.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El incidente de seguridad ocurrió en la madrugada de este miércoles durante un vuelo de Flydubai que iba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La propia compañía indicó que uno de sus aviones “sufrió un incidente” y que aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk de Arabia Saudita. Asimismo, informaron que todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados.

Según los videos que comenzaron a circular en redes sociales videos grabados por pasajeros se ve a un hombre ensangrentado en la cabeza donde afirma que se produjo un intento de secuestro dentro del avión. “Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión”, dice el pasajero en la grabación. Luego asegura que quienes estaban a bordo habían reducido a los presuntos agresores y que la aeronave se dirigía hacia Tabuk.

Israel calificó como un acto "terrorista" el incidente en el avión que debió aterrizar en Arabia Saudita

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, calificó como un acto "terrorista" el incidente en el avión de la aerolínea FlyDubai que se dirigía a Tel Aviv y tuvo que aterrizar en Arabia Saudita debido a que uno de los pilotos habría atacado al otro e intentado agredir a los pasajeros a bordo.

"Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", afirmó en un comunicado el funcionario, previo a afirmar que "¡gracias al Creador del mundo y a los viajeros héroes, pero la concepción de seguridad de Israel debe subir un nivel! Israel ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos dos años y medio, pero no se puede detener y debemos continuar hasta la resolución absoluta en Irán, Líbano, Gaza y Judea y Samaria".

Para Gvir, "el terrorismo es un demonio con el que no se puede llegar a ningún acuerdo salvo su derrota y su borrado de la faz de la tierra". Tras el hecho, además, la ministra de Transportes israelí, Miri Regev, solicitó la suspensión de los vuelos de FlyDubai a Israel mientras se lleva a cabo la investigación del accidente aéreo.

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