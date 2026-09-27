Donald Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

Los sospechosos fueron capturados con explosivos en una base británica utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en su lucha contra Irán. "Trabajando con Gran Bretaña, fue un trabajo impresionante", aseguró el presidente norteamericano.

Donald Trump destacó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido para la captura.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este domingo que las autoridades estadounidenses tenían bajo investigación desde hacía tiempo a los cinco hombres detenidos cerca de la base aérea británica RAF Fairford , utilizada por fuerzas estadounidenses en operaciones contra Irán. "Estaban buscando causar un gran daño" , aseguró.

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"El arresto en el Reino Unido fue fantástico. Trabajando con Gran Bretaña, fue un trabajo impresionante" , expresó Trump ante periodistas. Según su relato, los sospechosos estaban bajo vigilancia desde hacía un período prolongado. "Los teníamos bajo investigación. Estaban buscando causar un gran daño a nuestra fortaleza, y trabajar con los británicos resultó genial" , agregó.

El mandatario también mencionó la posibilidad de que hubiera intervenido Scotland Yard, aunque aclaró que no tenía certeza y que Estados Unidos trabaja con distintos organismos británicos.

El operativo se inició alrededor de las 0:45 del domingo, cuando la Policía recibió un aviso sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia RAF Fairford, en Gloucestershire . Agentes armados intervinieron y detuvieron a cinco hombres en la zona de Whelford, inicialmente bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, los cinco fueron detenidos también bajo sospecha de preparación de un acto terrorista.

La Policía Antiterrorista británica informó que la investigación se encuentra en sus primeras etapas. Un perímetro de seguridad de 400 metros fue establecido alrededor de los vehículos mientras especialistas del Ejército en desactivación de explosivos realizaban inspecciones. Como medida preventiva, unas 85 viviendas fueron evacuadas . Las autoridades pidieron a los vecinos no especular sobre el episodio mientras se reúnen pruebas.

Según la información, durante el operativo fueron incautados materiales que están siendo analizados para determinar su peligrosidad y establecer si podían ser utilizados técnicamente en un ataque. Por el momento, las autoridades británicas no confirmaron que los vehículos contuvieran explosivos listos para ser utilizados.

RAF Fairford: una base estratégica en un contexto de alta sensibilidad geopolítica

RAF Fairford es una instalación propiedad de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), pero opera de forma regular como un centro estratégico para despliegues de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) en Europa.

Desde el inicio de las recientes operaciones militares internacionales en Medio Oriente, el gobierno británico autorizó el uso de esta base a las fuerzas estadounidenses para misiones de bombardeo contra objetivos de misiles en Irán. Esta función convirtió a la base en punto de frecuentes protestas locales y en blanco de advertencias directas por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

La base RAF Fairford, en Reino Unido, es utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Wikimedia Commons

Ante lo ocurrido, voceros del área militar norteamericana señalaron que las unidades destacadas en el Reino Unido mantienen un alto nivel de alerta para resguardar la seguridad del personal militar, civil y de las instalaciones, aunque evitaron dar detalles sobre las medidas operativas aplicadas por razones de seguridad.

Desde el gobierno británico, voceros oficiales confirmaron que las autoridades siguen de cerca el desarrollo de las investigaciones. Por el momento, la policía no ha confirmado si los detenidos contaban con un plan dirigido de manera específica contra la base militar.