16 de agosto de 2026 Inicio
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Abelardo de la Espriella le pidió a Donald Trump suspender aranceles tras el devastador terremoto en Colombia

El mandatario colombiano mantuvo una comunicación telefónica con su par estadounidense para solicitar un alivio comercial para los empresarios afectados por el sismo de magnitud 7,4 que dejó hasta el momento 294 víctimas fatales, más de 4.000 heridos y 202 desaparecidos.

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El anuncio de la comunicación lo dio a conocer Da Espriella en sus redes.

El anuncio de la comunicación lo dio a conocer Da Espriella en sus redes.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantuvo una conversación telefónica de diez minutos con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y le solicitó formalmente la suspensión temporal de los aranceles que afectan a las exportaciones colombianas hacia el mercado norteamericano. De la Espriella justificó el pedido como una medida de urgencia para aliviar la presión sobre los empresarios nacionales en medio del proceso de reconstrucción del país.

Vamos a prestar ayuda en lo que podamos, sostuvo Junco.
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La emergencia fue provocada por un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que hasta el momento deja un saldo trágico de 294 fallecidos, cerca de 4.000 heridos y cientos de desaparecidos. El desastre natural ha impactado a 15 departamentos y 448 municipios, agravando los desafíos financieros de una economía que el mandatario colombiano calificó como "apocalíptica" al recibirla de la administración anterior. Ante este escenario, el gobierno busca que la flexibilización comercial sirva como un motor para la recuperación de las zonas más afectadas.

Actualmente, los productos colombianos enfrentan un arancel del 12,5%, tras un incremento reciente desde el 10% que había sido establecido en abril de 2025. Si bien sectores como el café, el petróleo y las bananas cuentan con excepciones, otros rubros clave como el de las flores y derivados del aluminio se ven fuertemente perjudicados por estas tarifas. La administración de De la Espriella ya se encontraba gestionando propuestas para revertir estas subas antes del sismo, basándose en nuevas medidas contra el trabajo forzoso para cumplir con las exigencias de Washington.

Este acercamiento diplomático ocurre apenas una semana después de que De la Espriella asumiera la presidencia el 7 de agosto, marcando un giro en las relaciones bilaterales hacia una mayor cooperación. El nuevo gobierno ha fortalecido los lazos de seguridad al integrarse a la coalición antidrogas "Escudo de las Américas" y autorizar operaciones militares conjuntas con fuerzas estadounidenses para combatir el narcotráfico. En este contexto de renovada alianza, Estados Unidos ya había comprometido una asistencia de u$s1.000 millones en materia de seguridad antes de que ocurriera la catástrofe natural.

La emergencia fue provocada por un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La emergencia fue provocada por un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Además del pedido comercial, De la Espriella agradeció profundamente a Trump por el envío de equipos de rescate y asistencia económica inmediata para atender la tragedia. Por su parte, el presidente estadounidense expresó sus condolencias y manifestó una actitud "supremamente cálida" durante la llamada, resaltando su afecto por el pueblo colombiano.

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