Franco Mastantuono, tras su primer gol con la Argentina: "La gente es bastante exigente conmigo y muchas veces son duros" El exjugador de River, de 19 años, hizo su debut goleador con la camiseta celesta y blanca y se desahogó tras la goleada por 7-0 frente a Burkina Faso luego de un semestre complicado en su carrera futbolística. Por Agregar C5N en









El pibe de 19 años hizo su debut goleador con la celeste y blanca. REUTERS/Rodrigo Valle

Franco Mastantuono vivió una noche especial en el Estadio Monumental al convertir su primer gol con la camiseta de la Selección Argentina en la goleada frente a Burkina Faso por 7-0. En su sexto partido con el combinado nacional, el mediocampista de 19 años ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Julián Álvarez y necesitó tan solo 15 minutos en cancha para sellar la goleada. "La gente es bastante exigente conmigo y muchas veces son duros, pero también es algo que me pone muy feliz porque he generado expectativas. Sé como es esto, trato de disfrutarlo", expresó tras el encuentro.

A los 12' del segundo tiempo, la maniobra colectiva nació por el sector izquierdo y culminó dentro del área, donde Lautaro Martínez asistió al zurdo para que este controlara y definiera con precisión en el estadio que lo vio nacer futbolísticamente. Tras el desahogo, el futbolista oriundo de Azul rompió el silencio sobre las exigencias de su desembarco en el fútbol europeo y su presente bajo el mando de Lionel Scaloni.

"Enero fue un buen mes para mí, donde las cosas pintaban mucho más lindas de lo que fueron después. Obviamente estaba en un club muy exigente como es el Real Madrid, el equipo más grande del mundo, donde hay mucha competencia. Terminé el año un poco cansado de adaptarme a un nuevo lugar y a un país que no conocía, pero lo terminé con mucho aprendizaje", precisó el jugador más joven en debutar en un partido oficial con la Selección argentina.

¡DEBUT GOLEADOR PARA MASTANTUONO EN ARGENTINA!El oriundo de Azul se anotó en la goleada ante Burkina Faso en el Monumental con el 6-0 para la Albiceleste tras una gran jugada de la Scaloneta. https://t.co/unhCcDNRPU — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026 En ese sentido, sobre su nueva etapa en Italia y el respaldo del DT, destacó: "Me siento muy bien desde que me fui a Italia y cambié un poco mi vida, lo vengo disfrutando mucho. Scaloni me da mucha libertad para jugar y se lo agradezco". En relación con su regreso al césped de Núñez y su devoción por la camiseta albiceleste, Mastantuono expresó su felicidad por vestir los colores nacionales ante la hinchada argentina. "Estoy muy contento de volver a esta cancha que me trae muchos buenos recuerdos y que disfruté mucho. Jugar con la camiseta de la Selección es muy especial siempre; es mi sueño y voy a defenderla al máximo cada vez que pueda", aseguró el volante.

Asimismo, al ser consultado sobre la vivencia de compartir vestuario con Lionel Messi de cara al encuentro de despedida ante Benín, confesó con emoción: "El mayor sueño de mi vida fue jugar con Messi; cuando debuté a los 16 años acá jamás imaginé que podía pasar. Cuando entré al predio y lo vi, cumplí el sueño de mi vida".