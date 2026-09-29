Donald Trump se mete de lleno en la pelea por la IA: convocó a altos ejecutivos tecnológicos a la Casa Blanca En la previa de su reunión con las cúpulas de Meta, Anthropic, OpenAI, Google y Nvidia, el presidente estadounidense aseguró: "Jamás frenaré el crecimiento". Por Agregar C5N en









Donald Trump no quiere que China gane la carrera por la IA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó fuertemente el avance de la inteligencia artificial y descartó de plano imponer frenos o regulaciones al sector: "Este es otro ejemplo de por qué jamás frenaré el crecimiento de una tecnología que superará a la Revolución Industrial. No podemos detenerla".

El mandatario dijo la frase en el marco de la presentación del sitio America.gov, un foro tecnológico que tuvo lugar en el auditorio Andrew W. Mellon, cercano a la Casa Blanca.

La nueva herramienta estatal utiliza IA para centralizar en una sola plataforma los trámites y servicios administrativos de distintas agencias gubernamentales, como la gestión y renovación de pasaportes. "Bajo la Administración Trump, creemos que su tiempo importa, que sus metas importan y que Estados Unidos debe ofrecer la mejor experiencia ciudadana de cualquier país", destacó.

Estados Unidos libra una batalla encarnizada contra los detractores de la IA. Durante el acto, el mandatario aseguró que el portal facilitará la obtención de acreditaciones oficiales e impedirá que los ciudadanos aleguen dificultades para probar su nacionalidad. El anuncio se alinea con la ofensiva legislativa del oficialismo para endurecer los controles en los comicios federales de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre y restringir el voto exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, una medida que la oposición rechaza al advertir que podría dificultar el acceso a las urnas a minorías con trabas burocráticas para documentarse.

El lanzamiento del nuevo sitio sirvió de antesala para el almuerzo de trabajo que el presidente mantendrá en la Casa Blanca con los máximos referentes de la industria tech, entre los que destacan Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Jeff Bezos (Amazon) y Satya Nadella (Microsoft).