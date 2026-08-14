14 de agosto de 2026 Inicio
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Trump anunció que evalúa declarar al estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos

El mandatario planteó una controvertida medida sobre la estratégica vía marítima y aseguró que Irán atraviesa una fuerte derrota ante la ofensiva de Washington.

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Donald Trump afirmó que pronto el estrecho de Ormuz será de Estados Unidos. 

Donald Trump afirmó que "pronto" el estrecho de Ormuz será de Estados Unidos. 

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Donald Trump aseguró que Estados Unidos podría incorporar el estrecho de Ormuz a su territorio "muy pronto", durante un acto político en Nueva York, y vinculó esa decisión con la ofensiva contra Irán, país que, según sostuvo, atraviesa una derrota contundente ante la presión militar y económica de Washington.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), visita una zona devastada por el terremoto de magnitud 7,4, este viernes en Quibdó.
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La afirmación surgió durante un encuentro en una academia de policía de Garden City, donde el presidente norteamericano respondió sobre el estratégico paso marítimo y aseguró, con una sonrisa, que su anuncio será inminente, al mismo tiempo que explicó el mecanismo que utilizaría Washington para convertir una vía internacional en territorio estadounidense.

El mandatario sostuvo además que la Casa Blanca mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes y afirmó ante sus seguidores: "Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos". La declaración suma presión sobre Teherán, mientras el conflicto amenaza con alterar una ruta clave para el transporte energético mundial.

Estrecho de Ormuz un punto comercial clave a nivel mundial.

Estrecho de Ormuz un punto comercial clave a nivel mundial.

El estrecho de Ormuz: una ubicación estratégica

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una parte decisiva del comercio internacional de petróleo y gas. Por eso, cualquier interrupción prolongada puede generar consecuencias sobre las cadenas de suministro, elevar los costos energéticos y profundizar la incertidumbre económica en distintos mercados.

La nueva advertencia de Trump también coincide con una fuerte presencia militar estadounidense en Medio Oriente. El presidente confirmó que otro portaaviones reemplazará al USS Abraham Lincoln, desplegado durante meses en la región, aunque no ofreció detalles sobre el momento exacto del relevo ni sobre las operaciones previstas.

El buque mencionado sería el USS George Washington, también de propulsión nuclear y perteneciente a la clase Nimitz, que ya se encuentra en tránsito hacia Medio Oriente. Su eventual llegada reforzaría el dispositivo naval de Washington en una zona donde el control de las rutas marítimas adquirió un peso estratégico central.

La permanencia del Abraham Lincoln generó críticas de familiares de tripulantes y legisladores demócratas, a partir de reportes sobre problemas de abastecimiento, contaminación del agua y deterioro de la salud mental. Trump desestimó las críticas y sostuvo que el portaaviones no lleva desplegado el tiempo suficiente para considerar excepcional su permanencia.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz: un punto clave para la economía mundial

La tensión alrededor de Ormuz ya había provocado advertencias de Irán sobre posibles restricciones al tránsito de buques. Desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica señalaron que podían interrumpir durante años el flujo de petróleo y gas hacia Estados Unidos y sus aliados, con impacto directo sobre los mercados internacionales.

La disputa por ese corredor marítimo tuvo efectos inmediatos sobre el precio del crudo y la circulación comercial. En una jornada de julio, el Brent llegó a superar los u$s90 por barril, mientras el tránsito de embarcaciones registró una marcada reducción respecto de días anteriores.

La relevancia económica del estrecho también quedó expuesta cuando Qatar advirtió que una prolongación de las hostilidades podía llevar el barril hasta los u$s150. El escenario planteado por el ministro de Energía del país incluyó posibles interrupciones del gas natural licuado y una reacción en cadena sobre industrias de todo el mundo.

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