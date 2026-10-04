Lula vs. Bolsonaro: los 10 motivos detrás del voto de cada brasileño

La sociedad brasileña llega a las elecciones partida a la mitad y con una intención de voto fuertemente polarizada. Estos comicios plantean un punto de inflexión para el equilibrio político continental, los modelos de desarrollo y la política exterior sudamericana.

Frente a las elecciones presidenciales en Brasil de este domingo 4 de octubre, es necesario desglosar por qué una sociedad de 215 millones de personas está partida a la mitad. Más allá de la polarización, la definición en la mayor economía de la región plantea un punto de inflexión para el equilibrio político continental, los modelos de desarrollo y la política exterior sudamericana.

Para los sectores vulnerables, el Partido de los Trabajadores (PT) continúa simbolizando la salida de la pobreza y la garantía de derechos como la alimentación y la salud. En este entramado, el programa Bolsa Familia —cuyos montos acaban de actualizarse un 15%— llega a más de 50 millones de personas. Su voto es una defensa de un ingreso que temen perder ante un cambio presidencial.

Sectores urbanos, profesionales, católicos y progresistas ven en Lula Da Silva la única garantía de estabilidad institucional democrática frente al riesgo que supuso el antecedente de los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de partidarios de Jair Bolsonaro marcharon desde el Cuartel General del Ejército hacia la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia e invadieron violentamente las sedes de los tres poderes del Estado, en una tentativa concreta de golpe de Estado.

La inflación alimentaria es uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Lula Da Silva. Esta es la comparación con el gobierno de Jair Bolsonaro en alimentos.

Para trabajadores formales y las clases medias, los indicadores de la economía (crecimiento del PIB al 2,3% y desempleo en mínimo histórico del 5,3% según el IBGE) representan previsibilidad frente a propuestas opositoras de desregulación o ajuste drástico.

Las mujeres representan más del 52% del padrón electoral en Brasil y registran un rechazo mucho más alto al bolsonarismo que los hombres. La retórica machista atribuida a Jair Bolsonaro y a referentes de su espacio genera una resistencia en el electorado femenino. Lula capitaliza este rechazo presentándose como un garante de políticas de cuidado, sanción de la ley de igualdad salarial y refuerzo en la persecución de femicidios.

5. Comunidad educativa

La gestión bolsonarista mantuvo un conflicto permanente con el ámbito universitario: recortes a los presupuestos de las facultades federales y congelamiento de becas de investigación. Con el PT, el sector educativo recuperó financiamiento, se recompusieron los salarios universitarios y se relanzaron los programas de becas y expansión de institutos tecnológicos federales. Es así que el voto académico es leal al lulismo.

6. Cuidado ambiental

Durante la gestión de Jair Bolsonaro hubo un récord de deforestación en la Amazonía, avance de la minería ilegal en tierras indígenas (con crisis humanitarias severas como la del pueblo Yanomami) y debilitamiento de los organismos de control (IBAMA, ICMBio). Con el PT se reactivó el Fondo Amazonía, se redujo el 40% de la deforestación, y Brasil se posicionó como sede de la cumbre climática COP30 en Belém do Pará. Esto moviliza fuertemente a jóvenes, ambientalistas, académicos y comunidades originarias.

7. La pandemia

En la memoria colectiva brasileña pesan las más de 700.000 muertes durante la pandemia en la gestión de Jair Bolsonaro (el cuestionamiento a las vacunas, las burlas a las víctimas por asfixia y la promoción de fármacos sin aval científico). El PT potenció el SUS (Sistema Único de Salud), lo que genera un voto de agradecimiento y seguridad sanitaria en sectores de clase media baja y trabajadores de la salud.

8. El acuerdo con la centro derecha

Lula Da Silva no gobierna únicamente con el PT: construyó un Frente Amplio que incluye a figuras históricas del centro y la centro-derecha, simbolizado en su vicepresidente Geraldo Alckmin (exgobernador de São Paulo). Esto es relevante para empresarios industriales, banqueros y votantes de centro que desconfían de la izquierda pero rechazan el extremismo de la derecha.

Evolución de intención de votos en la primera vuelta con Lula Da Silva superando a Bolsonaro. "BNI" hace referencia a votos blancos, nulos e indecisos. Nexo

9. Obra pública

Para el sector de la construcción, el relanzamiento del Novo PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) y la reactivación masiva del programa de vivienda popular "Minha Casa, Minha Vida" representan trabajo concreto, dinamización de la economía local e infraestructura en rutas, agua y saneamiento en municipios postergados.

10. Proyección internacional

La valoración de un Brasil con gravitación internacional activa (G20, presidencia de los BRICS y liderazgo ambiental en la COP30), en contraste con el aislamiento diplomático del período bolsonarista.

Por qué la gente vota a Flávio Bolsonaro: los 10 motivos

Flávio Bolsonaro en campaña. AP

1. Rebelión contra el Poder Judicial

Para el votante bolsonarista, Brasil no vive bajo una democracia plena, sino bajo lo que denominan una “dictadura de la toga” encabezada por el Supremo Tribunal Federal. Para ellos el máximo tribunal se extralimitó en sus funciones, lo que perciben como una persecución política y censura. Votar a Flávio Bolsonaro representa la herramienta institucional para frenar el avance judicial y designar jueces conservadores que garanticen la libertad de expresión.

2. El sobreendeudamiento

Aunque la macroeconomía exhiba cifras positivas, el costo de los alimentos básicos y el endeudamiento de las familias (altas tasas de interés y tarjetas de crédito) presionan a la clase media y trabajadora no subsidiada, alimentando la percepción de que el bienestar oficial no llega a los hogares.

3. El voto bronca

El "voto bronca" de comerciantes, cuentapropistas y profesionales que sienten que sostienen con sus impuestos a un "aparato estatal costoso e ineficiente" (haciendo referencias a programas como Bolsa Familia), mientras observan con recelo a los beneficiarios de programas sociales.

4. Voto evangélico

Alrededor del 30% del electorado es evangélico. Para esta comunidad, el voto está fuertemente direccionado a Flávio Bolsonaro debido a la defensa de la familia tradicional, el rechazo a la agenda de género y la identificación con el lema BBB (Biblia, Bala y Buey).

EOM

5. Seguridad punitiva

Frente a la preocupación ciudadana por el crimen organizado (con Primer Comando de la Capital -la organización criminal más grande de Brasil- y Comando Vermelho -la facción criminal más antigua del país-), la promesa de mano dura y respaldo policial del bolsonarismo tracciona masivamente. Esto se combina con un antipetismo arraigado en sectores empresariales y del agronegocio que vinculan al lulismo con la corrupción de la era Lava Jato.

6. Campaña digital

Sin dudas que las redes sociales del bolsonarismo -principalmente TikTok, WhatsApp y YouTube- han sido efectivas, dado que pudieron capitalizar la frustración de la población bajo la promesa de un cambio. Su campaña utiliza videos de formato corto, memes e inteligencia artificial para apelar a códigos juveniles: discursos de ruptura anti-establishment, rechazo a las regulaciones estatales y confrontación cultural contra el progresismo.

7. Voto masculino

Los sondeos de opinión de Datafolha exponen una marcada preponderancia dentro de los varones de 16 a 24 años en afinidad con el bolsonarismo. Este grupo canaliza un voto motivado por la apatía hacia la política tradicional, la demanda de orden y una identificación con la meritocracia.

Evolución de intención de votos en la segunda vuelta. Hasta el 01/10/2026, Bolsonaro lidera la disputa. Nexo

8. Los votos de su padre

Flávio Bolsonaro no es evaluado únicamente por su desempeño como senador, sino como el depositario legítimo del legado de su padre (actualmente preso y condenado a 27 años de prisión por liderar la tentativa de golpe de Estado de 2022). Para este sector, votar a su hijo es un acto de resistencia frente a lo que consideran una proscripción injusta. Es así que Flávio retiene a más del 85% de los votantes que respaldaron a su padre en 2022.

9. Alineamiento occidental

Un sector amplio de clases medias altas, empresarios, militares y sectores religiosos rechaza la diplomacia del lulismo, a la que consideran indulgente con regímenes no democráticos y excesivamente subordinada a la influencia de China. Para este electorado, Brasil pertenece a la civilización judeo-cristiana occidental y debe alinearse de forma prioritaria con las democracias de mercado. La bandera de Israel y los símbolos estadounidenses en los actos bolsonaristas expresan este anhelo de pertenencia identitaria e internacional.

10.La bancada del agro

Para los productores rurales del Centro-Oeste, el Sur y el interior del país, el agronegocio es el motor indiscutido de la riqueza de Brasil -cerca del 24% del PIB-, mientras que el lulismo es visto por ellos como un obstáculo burocrático que los asfixia con multas y restricciones de deforestación. Es así que Flávio es percibido como el garante de la propiedad privada, la seguridad jurídica en el campo y el derecho al porte de armas para la autodefensa.

¿Por qué la gente vota a la tercera vía?

La tercera vía es relevante porque entre el 10% y 15% del electorado no se inclina ni por el lulismo ni por el bolsonarismo. Candidaturas como la del psiquiatra Augusto Cury o el voto desencantado expresan el agotamiento de vivir en un país polarizado. En este escenario, el segmento moderado será el que defina el desenlace de la elección presidencial en caso de un balotaje.

Los resultados de las elecciones presidenciales desde 1989 (la vuelta a la democracia). Desde la elección de 2002 se han encadenado 6 balotajes seguidos. Nexo

Conclusión: el impacto en la región y sobre todo en la Argentina

La elección que hoy vive Brasil define el destino de América del Sur en los próximos años. Para la Argentina, el desenlace tiene un peso estratégico inmediato. Aunque la afinidad o distancia ideológica entre la Casa Rosada y el Palacio del Planalto marque el estado de situación, por debajo opera una gran interdependencia material: el intercambio comercial superior a los u$s31.000 millones, cadenas de valor industriales fuertemente integradas como la automotriz y proyectos energéticos que podrán ser posibles, como la exportación de gas desde Vaca Muerta hacia la industria brasileña.

En definitiva, gane quien gane, la geografía, la economía y la necesidad de convivir seguirán allí al día siguiente. Pero lo que hoy decide el pueblo brasileño es si la región mantendrá su actual fisonomía plural o si el centro de gravedad continental girará formalmente hacia una nueva hegemonía conservadora.