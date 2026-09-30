Donald Trump ordenó cambiar el nombre inteligencia artificial por "Superinteligencia"

El presidente de los Estados Unidos se reunió en la Casa Blanca con ejecutivos del sector tecnológico como Mark Zuckerberg, de Meta, Dario Amodei, de Anthropic y Jeff Bezos, de Amazon, entre otros. "Todos estamos de acuerdo en eso", aseguró el mandatario.

Tras la polémica que se generó por el uso y regulación de la inteligencia artificial , Donald Trump se reunió con ejecutivos del sector tecnológico y anunció que cambiarán el nombre a "Superinteligencia" (SI) . Entre los presentes se encontraba Elon Musk, SpaceX, Mark Zuckerberg, de Meta, Dario Amodei, de Anthropic y Jeff Bezos, de Amazon, entre otros.

Trump se mete de lleno en la pelea por la IA: convocó a altos ejecutivos tecnológicos a la Casa Blanca

Al salir de la Casa Blanca junto a los ejecutivos, el presidente de los Estados Unidos comentpo: "Hoy le cambiamos oficialmente el nombre a SI, ¿está bien? SI en lugar de IA, Super Inteligencia. Creo que es un gran anuncio. El nombre ha cambiado oficialmente por las personas más grandes e inteligentes. El presidente Xi admitió y me dijo: 'son los más inteligentes en el mundo en lo que hacen', es algo grande, pero oficialmente ha cambiado el nombre a Super Inteligencia, o SI".

Trump se reunió con líderes de la IA para discutir sobre preocupaciones de seguridad, según explicó Reuters "las compañías acordaron trabajar con auditores independientes para evaluar si los sistemas de IA funcionan según lo previsto". Ademása aclararon que se comprometían a que "sus herramientas de IA no piratearan ni accedieran a sistemas técnicos de forma no autorizada".

Sentado junto a los ejecutivos más reconocidos de la industria Trump aseguró " quiero agradecer, estos son los más grandes, más brillantes, probablemente del mundo, conocí a muchos de ellos. Nos reunimos la semana pasada con el presidente XI y él reconoció que estos son los más brillantes las personas detrás de mí y las personas sentadas conmigo. El trabajo que han hecho es increíble, tenemos una ventaja muy grande y vamos a mantener nuestra ventaja y es algo muy positivo es una industria asombrosa . Hay quienes dicen que es más grande que la revolución industrial, no sé si es así, pero todos piensan que lo es".

El mandatario dijo la frase en el marco de la presentación del sitio America.gov, un foro tecnológico que tuvo lugar en el auditorio Andrew W. Mellon, cercano a la Casa Blanca.

La nueva herramienta estatal utiliza IA para centralizar en una sola plataforma los trámites y servicios administrativos de distintas agencias gubernamentales, como la gestión y renovación de pasaportes. "Bajo la Administración Trump, creemos que su tiempo importa, que sus metas importan y que Estados Unidos debe ofrecer la mejor experiencia ciudadana de cualquier país", destacó.

.REUTERS/Jonathan Ernst

Durante el acto, el mandatario aseguró que el portal facilitará la obtención de acreditaciones oficiales e impedirá que los ciudadanos aleguen dificultades para probar su nacionalidad. El anuncio se alinea con la ofensiva legislativa del oficialismo para endurecer los controles en los comicios federales de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre y restringir el voto exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, una medida que la oposición rechaza al advertir que podría dificultar el acceso a las urnas a minorías con trabas burocráticas para documentarse.

El lanzamiento del nuevo sitio sirvió de antesala para el almuerzo de trabajo que el presidente mantendrá en la Casa Blanca con los máximos referentes de la industria tech, entre los que destacan Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Jeff Bezos (Amazon) y Satya Nadella (Microsoft).

El encuentro ocurre en medio de crecientes reclamos de supervisión desde el Congreso y tras las advertencias del propio sector sobre los riesgos de esta tecnología, disparadas recientemente por la renuncia del investigador Jacob Coxon a Anthropic y OpenAI, donde denunció una carrera desmedida en el desarrollo de la IA.