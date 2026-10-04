Elecciones en Brasil: qué impacto tendrán en Argentina y cómo se reordena la oposición

Horas decisivas para el continente y sobre todo para nuestro país. Según para dónde se incline la balanza luego de esta contienda vecina, los sectores de la oposición local profundizarán sus estrategias para el 2027. El comercio y la violencia, las principales preocupaciones.

Llegó el día y por estas horas la elección brasileña se vive como una previa perfecta de lo que será el año electoral 2027 en la Argentina. Las similitudes y los paralelismos entre ambos escenarios muestran vínculos muy marcados. Y la definición de quien se confirme como el próximo presidente de ese país va a impactar de lleno en el nuestro.

Este nuevo enfrentamiento rivaliza al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con Flávio Bolsonaro -hijo del expresidente, hoy preso- como las propuestas con más chances de marcar el rumbo de esa nación y también de América Latina. El primero llegó a esta contienda con una leve ventaja en las últimas mediciones y jugando fuerte con anuncios de gestión. El segundo apela a lo que se conoce bien en los países de estas latitudes: apostar a los indecisos y a los anti PT (Partido de los Trabajadores que lidera Lula).

Los paralelismos entre este compromiso electoral y la Argentina se ven claros con lo que significaron las dos primeras presidencias de Da Silva entre 2003 y 2011. Brasil y su aporte a la construcción regional fueron fundamentales para la profundización del trabajo en conjunto del Mercosur en tándem con las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner para el fortalecimiento del comercio regional y de acuerdos de convivencia y cooperación. Todo lo que sectores conservadores en el poder fueron intentando desarmar en la última década.

También la prisión de Lula, varios años después de sus mandatos, que concluyó con la anulación de esa condena por parte del Máximo Tribunal brasileño y más tarde con una campaña que lo llevó nuevamente a la presidencia, es otro de los espejos en los que la principal oposición y la política nacional se mira. El presidente brasileño estuvo detenido 580 días.

En los distintos sectores opositores de la política nacional hablan de lo trascendental de las elecciones brasileñas para la región y en especial para la Argentina. "Latinoamérica está en disputa", dicen armadores del peronismo a C5N y destacan los años donde ganaron propuestas progresistas en México, Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Uruguay entre el 2000 y 2024, y que a partir de la victoria de Milei se abrió un período de "victorias de ultraderecha".

"Viene pasando que siempre gana la oposición, no importa del color que sea, y eso lo que muestra es la disconformidad de la ciudadanía con sus gobiernos. Ahora, una victoria de alguien como Bolsonaro ya sería más que una tendencia de las derechas o de las oposiciones, sino que ahí ya quedaría muy marcado el avance de estos sectores alineados al trumpismo y a Estados Unidos", analizó uno de esos dirigentes en diálogo con este medio.

La principal preocupación a la hora de opinar sobre la repercusión electoral del país vecino se centra en el comercio. "Se está debilitando, pero más que por quien gobierna, por políticas de las empresas", es una de las reflexiones repetidas.

Sobre este punto, el exembajador argentino en Bolivia Ariel Basteiro le dijo a C5N: "Hace cuarenta años que venimos trabajando en mucha integración entre ambos países, básicamente en temas comerciales, y eso se hizo con todos los gobiernos y de todos los colores. Solo la llegada de Milei puso en riesgo la continuidad del Mercosur, del Parlasur e incluso de que Brasil se mantenga dentro de los BRICS, donde Argentina podría volver con otra propuesta política distinta a lo que hoy estamos sufriendo. Para que todo eso no desaparezca es muy importante que Lula pueda lograr un triunfo".

Brasil es lo que se llama un "país-continente" por sus dimensiones, cantidad de habitantes y comercio y producción interna. Su peso equilibra en uno u otro sentido la balanza históricamente en esta parte del mundo. Menos en cantidad de Copas del Mundo, en todos los otros puntos mencionados quintuplica a la Argentina.

"Una victoria de Lula sería el único freno a un alineamiento automático de los países de Suramérica a los Estados Unidos y a la política de Trump. Al intento de dejar atrás las inversiones chinas en la región", agregó Basteiro, que definió la necesidad del intercambio con naciones por fuera de América recordando la pandemia: "El único país que atendió la mayoría de los reclamos en materia de vacunas fue China junto con Rusia. En ese sentido es fundamental que el PT siga estando al frente del país vecino. Que no haya un gobierno que defienda ese interés y que haga la política de Trump para que seamos socios comerciales solo de Estados Unidos sería mucho más caro y con lógica no de integración, sino de imposición para todos en la región. Brasil y Argentina con la industria automotriz trabajan de manera muy coordinada, pero si llega a quedar como único referente Estados Unidos, olvidate de tener esa industria en nuestro país y todos sus derivados que garantizan mano de obra e industrialización".

Autobombo libertario

El otro gran punto es el de los vientos que se pueden mover en uno u otro sentido según quien gane la elección. Hay una creencia que estudian por estas horas en el campo nacional y popular local de cuánto puede impactar en los indecisos la victoria de Bolsonaro con todo el "autobombo" que el presidente Milei pueda hacer con eso como "el primero de la ola anarco capitalista" en estos pagos: "Alguien se puede guiar por eso y pensar que América Latina está yendo para ese lado. Pero si gana Lula, ese entusiasmo también repercute en la oposición aquí".

Con respecto a la autoproclama imaginable del Presidente ante una victoria bolsonarista, C5N le preguntó al extitular del Parlasur, Oscar Laborde: "Milei aprovecharía para hablar de la ola libertaria que él inició y, después de las victorias de derecha en Colombia y Perú, algo así le vendría ideal para su argumentación. Recordemos el apoyo literal a la campaña de Bolsonaro. El argumento es la idea trumpista de que la región va para un lado luego de la victoria de Milei en Argentina".

Y agregó sobre la preocupación económica que "el comercio desarrolló un formato en el Mercosur que con las automotrices y sus acuerdos se mantiene estable más allá del color político. Incluso si gana Lula mucho no cambiaría la economía local. Lo que sí está claro es que hay que fortalecer el comercio puertas adentro de la región, que demostró en su momento ser muy virtuoso. En un mundo multipolar hay que establecer un polo regional que cuide a los países que lo integran".

Ningún resultado en el país vecino va a definir del todo el resultado del próximo año en nuestra nación. Pero sí dejará algunas pistas para observar los movimientos de cada uno de los sectores de la política local. La polarización, al igual que en Brasil, estará a la orden del día y el resto de los factores va a depender mucho de lo que haga la oposición. Principalmente en estrategia discursiva y también de alianzas.

La diplomacia peronista

"Seguimos con mucha atención lo que pasa con nuestro principal socio comercial por el vínculo histórico que tenemos en términos económicos, militares y de todos los rubros", le contaron a este medio desde el Frente Renovador de Sergio Massa y advierten estar muy atentos a los detalles de cómo quedará planteado el mapa después de esta elección.

Uno de los especialistas en análisis internacional de ese espacio afirmó que "Massa, cuando arrancó la gestión de Alberto Fernández, como titular de la Cámara de Diputados se reunió en Brasilia con su par de ese país para dejar en claro que el vínculo entre ambos países tenía que estar más allá de las afinidades entre los mandatarios, cuando en aquel momento gobernaba Bolsonaro padre".

En todas las tribus del peronismo afirman que lo que hace Milei es un grave error porque prioriza sus gustos personales por sobre los intereses del país y va a llevar mucho tiempo subsanar ese daño "solo por un capricho personal". Y destacan que en la gestión del Frente de Todos nunca se retiraron embajadores ni hubo insultos. El peronismo tiene sus preferencias, pero eso "nunca puede estar por encima del interés nacional".

En el peronismo esperan que si gana Lula ese espacio se vea fortalecido, porque se va a profundizar la estrategia de justicia social regional y nacional. "Si gana Bolsonaro, irónicamente eso no va a ser un beneficio para Milei porque le va a sacar protagonismo: va a pasar a ser el principal referente de Trump en Latinoamérica, como lo fue el padre, y el Presidente va a tener un problema. Va a dejar de ser relevante para el enfoque de la doctrina Donroe y a partir de eso el principal socio en la región va a ser Brasil", sumó ese dirigente.