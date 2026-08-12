12 de agosto de 2026 Inicio
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Polémica en Estados Unidos: Donald Trump impulsa guantes eléctricos para equipar a los agentes del ICE

La administración estadounidense prepara una partida millonaria para dotar a sus agentes de inmigración con guantes capaces de emitir descargas eléctricas. La medida desató críticas de organizaciones civiles.

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Se abrió el debate en EEUU por el plan de Trump para endurecer controles migratorios.

Se abrió el debate en EEUU por el plan de Trump para endurecer controles migratorios.

Una nueva polémica se desató en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump propusiera equipar a los agentes migratorios con guantes eléctricos. La medida ha generado un intenso debate nacional sobre los derechos humanos y las tácticas de control fronterizo.

Iliana Noeli Lick.
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El plan de la Casa Blanca surge mientras diversas ONG denuncian un "endurecimiento" de los controles migratorios contra indocumentados y quienes buscan legalizar su situación. "Hay que acabar con la violencia. El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país. Hay que abolir el ICE. Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición", expresó Jorge Torres, director de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), en rechazo a la polémica iniciativa.

Estos guantes tienen electrodos en la palma que, al activarse y tocar la piel directamente (no funcionan sobre la ropa), lanzan pulsos eléctricos para provocar dolor. La idea es repartirlos entre los agentes del ICE, que ya vienen recibiendo críticas por sus operativos considerados demasiado agresivos.

El gobierno de Trump los presentó como un "dispositivo de desescalada", pero la medida solo generó más preocupación por parte de organizaciones civiles que temen que sea otra herramienta para intensificar el uso de la fuerza de los agentes.

En el comunicado oficial, el DHS sostuvo: "ICE evalúa constantemente las necesidades de nuestros oficiales en el terreno para garantizar que cuenten con las herramientas y el equipo necesarios para arrestar y deportar de forma segura a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales".

La polémica sobre el ICE se intensificó tras dos tiroteos mortales contra migrantes —el mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y el colombiano Johan Durán en Maine— ocurridos en controles de tráfico. Estos hechos se suman a las protestas de comienzos de 2026, cuando dos ciudadanos estadounidenses murieron en operativos migratorios en Minneapolis: Renee Nicole Good y Alex Pretti. Los casos desataron reclamos de mayor control y críticas por el uso de la fuerza en las detenciones.

Liberaron a la niñera argentina detenida por el ICE en el Mundial 2026

Iliana Lick había sido arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Philadelphia. Su novio anunció que la mujer de 30 años “ya no está detrás de los muros de un centro de detención”, aunque aclaró que el "proceso continúa". La niñera argentina había sido detenida por el ICE hace un mes en Estados Unidos, durante la disputa del Mundial 2026, y fue liberada en las últimas horas luego que su novio pudiera pagar la fianza de 10 mil dólares.

“Después de casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas, procedimientos legales y varios traslados entre diferentes estados, este es un momento que hemos estado rezando y esperando”, explicó la pareja Steven Melchiorre y detalló que la argentina se alojó en un hotel de El Paso, Texas.

Ileana y su pareja estadounidense, Steven Melchiorrie.

Ileana y su pareja estadounidense, Steven Melchiorrie.

Ahora se espera que durante el transcurso de este martes regrese a Filadelfia donde vive y trabaja desde hace 3 años. “Aunque aún queda un paso más para que finalmente esté en casa, hoy tuvimos una enorme victoria. Por primera vez en semanas, Iliana ya no está detrás de los muros de un centro de detención”, sostuvo, pero también aclaró que el proceso continúa.

En la misma plataforma, el hombre de 35 años escribió que se siente “increíblemente agradecido de compartir que Iliana fue liberada oficialmente de la detención del ICE”. “Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, agregó.

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