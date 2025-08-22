22 de agosto de 2025 Inicio
Revelan escalofriantes detalles de la autopsia al streamer francés que murió durante un vivo

Las autoridades francesas ordenaron el estudio de Raphaël Graven, conocido en la plataforma Kick como "Jean Pormanove". Durante las transmisiones se lo veía sometido a burlas y agresiones por parte de sus compañeros.

Graven, de 46 años, falleció en su domicilio de Niza, durante una transmisión en vivo y fue relacionada con la violencia infligida por otros dos influencers durante una transmisión en vivo que duró 289 horas, en las que se mostró su cuerpo tendido en un colchón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FearedBuck/status/1957837053833486573?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957919823352189067%7Ctwgr%5E7be0743ad8226ef89ebce041886b90ee0b1860f0%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Finternacional%2Fgeneroso-gesto-drake-jean-pormanove-streamer-murio-10-dias-transmision-directo_0_Ez51O5YocF.html&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el fiscal Damien Martinelli informó que su fallecimiento "no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero". El streamer participaban de vivos en Kick donde era sometido a burlas y agresiones por parte de otros compañeros, lo que generó conmoción entre sus seguidores.

El fiscal añadió que por el momento "las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas" y que los médicos forenses tampoco encontraron "lesiones internas ni externas". Aunque detalló que Graven padecía de una enfermedad en la tiroides y que anteriormente tuvo problemas cardíacos.

Jean Pormanove

A pesar de esto, en redes sociales comenzaron a circular mensajes que supuestamente el streamer le mandó a su madre, en los que se queja sobre las transmisiones y los maltratos que recibía diariamente: "Hola, mamá, qué tal, estoy jodido hasta la muerte con el juego, esto va demasiado lejos", el mensaje continúa con "tengo la sensación de estar secuestrado con su concepto de mierda, estoy harto, quiero irme".

