Fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, distintas localidades del centro del país sufrieron el azote meteorológico. Olavarría, Venado Tuerto y Bulnes, entre las más afectadas.

Varias localidades del centro del país sufrieron caída de granizo.

La zona del AMBA recibirá lluvias y chaparrones toda la jornada del domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas amarillas y naranjas para cinco provincias, anticipando tormentas de variada intensidad. La advertencia se cumplió en varias zonas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se registraron daños materiales y eventos climáticos extremos.

Uno de los puntos más afectados fue Olavarría, donde una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural local quedó destruida por el viento. El espacio estaba destinado a la cena anual prevista para las 21 del sábado, pero los organizadores se vieron obligados a suspender el evento.

También se reportaron daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra, donde un árbol cayó sobre una cancha de básquet.

En el norte bonaerense y el sur santafesino, si bien no se registraron destrozos, las tormentas fueron intensas y estuvieron acompañadas por ráfagas de viento que alcanzaron los 100 km/h.

En Venado Tuerto, el granizo cubrió completamente el suelo, dejando un paisaje blanco. En la localidad cordobesa de Laboulaye, también se reportó caída de piedras, aunque las de mayor tamaño se observaron en Bulnes, donde vecinos compararon su tamaño con el de huevos. Hasta el momento, no se informaron heridos ni daños estructurales graves.

alerta clima granizo piedras huevos Bulnes Córdoba 4 octubre 2025

El pronóstico de tormentas para el domingo

Las previsiones del SMN indican que el domingo las condiciones climáticas se agravarán en el este del país. Las provincias bajo alerta incluyen Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba. En estas regiones, se mantendrán las temperaturas cálidas, especialmente en el norte.

Para el AMBA, se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C, mientras que en zonas de Santa Fe y Corrientes las temperaturas podrían superar los 30°C. Además, se prevén vientos de hasta 60 km/h.

Las áreas más comprometidas durante el domingo son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, la Costa Atlántica, el norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, donde rige una alerta naranja.

