En el cierre de la Peregrinación a Luján, García Cuerva pidió por "los que no dan más"

Frente a una Basílica colmada, el arzobispo de Buenos Aires llamó a no ser indiferentes ante el dolor de "nuestros abuelos, jóvenes atravesados por la droga, pobres y discapacitados". "Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir", advirtió.

Cientos de miles de fieles caminaron 60 kilómetros desde Liniers hasta Luján.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, encabezó la misa de cierre de la 51° Peregrinación a Luján y, ante una Basílica colmada por cientos de fieles, pidió "por los que no dan más" y advirtió que "muchos hermanos ya no tienen fuerzas para seguir".

Miles de personas participaron de la tradicional caminata hasta Luján, que partió este sábado por la madrugada desde Liniers y recorrió 60 kilómetros bajo el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza". Fue la primera edición tras la muerte del papa Francisco.

"No aflojamos y nos comprometemos a no abandonar los sueños de construir un país más justo y más fraterno. La madre de Argentina nos impulsa a continuar el camino pero nos pide que lo hagamos unidos, que estemos cerca de los que la están pasando mal", expresó el arzobispo en su homilía.

"Caminar con esperanza es no aflojar, no transformarnos en profetas de calamidades que solo hacen diagnósticos de lo que ya sabemos que está mal, porque lo vivimos todos los días. Es no dejarnos ganar por el desaliento y la tristeza. Es seguir adelante aunque por momentos el egoísmo, la violencia y la injusticia parezcan ganar", agregó.

Cientos de miles de personas participaron de la masiva Peregrinación a Luján.

En ese sentido, García Cuerva advirtió que "hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerzas para seguir, no encuentran sentido al camino de sus vidas y han detenido su marcha. Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narcotráfico, las enfermedades, la soledad", señaló.

"Por ellos también peregrinamos", recordó el arzobispo. "Los traemos en la mochila del alma, porque no queremos ser un pueblo indiferente ante tanto dolor ni tampoco dejarnos ganar por la impotencia del 'no se puede'", afirmó.

"Caminamos por los que no dan más, por nuestros abuelos, por nuestros adolescentes y jóvenes atravesados por la droga y el alcohol, por los que perdieron un ser querido víctima de la violencia, por los más pobres, por los niños, por los discapacitados, por las familias, por los que buscan trabajo, por nuestros sueños e ideales. En definitiva, caminamos por nuestra Patria", remarcó.

García Cuerva aseguró que "como pueblo no nos vamos a detener", pero "tampoco vamos a ir por atajos tramposos, con propuestas facilistas y superficiales que nos prometen espejitos de colores". "Nos comprometemos a seguir adelante y a recorrer juntos caminos de fraternidad, de diálogo y de encuentro entre los argentinos", concluyó.

