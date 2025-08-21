Un streamer que se sometía a torturas y humillaciones murió durante una transmisión en vivo El creador de contenido francés conocido como "Jean Pormanove" tenía 46 años y fue encontrado muerto en su casa de Niza, luego de una transmisión que duró 289 horas. Por







Raphaël Graven era el nombre verdadero del streamer francés.

El streamer francés Raphaël Graven, conocido en la plataforma Kick como "Jean Pormanove", fue encontrado muerto en su casa, en Niza, durante una transmisión en vivo. El creador de contenido, de 46 años, que había amasado más de un millón de seguidores, participaba en lo que los medios locales describieron como diez días de "tortura" a través de desafíos de humillación online.

Su muerte fue presuntamente el resultado de la violencia infligida por otros dos influencers durante una transmisión en vivo que duró 289 horas, en las que se mostró su cuerpo tendido en un colchón. El caso puso en relieve el fenómeno de los "humiliation streams" en Francia, donde los creadores se someten a abusos extremos a cambio de vistas y donaciones.

La investigación de este trágico suceso reveló que Graven, a pesar de su exitosa carrera, se sentía "rehén" de una situación secreta que implicaba desafíos extremos, como recibir bofetadas, escupitajos y golpes de todo tipo. En mensajes a su madre, el streamer expresó su temor.

Un colaborador de mucho tiempo, conocido como "Naruto", fue quien anunció su muerte a los fans, pidiéndoles que no compartieran los clips de la transmisión final, que incluyeron violencia extrema, abusos físicos, privación del sueño e ingestión de sustancias tóxicas.

Jean Pormanove Las autoridades francesas iniciaron una investigación oficial y ordenaron una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte del streamer.