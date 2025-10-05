El celular y otros más: otros dispositivos que alteran el sueño Una investigación reveló que no solo los móviles afectan la calidad del descanso nocturno. Por







Un estudio noruego reveló que todas las pantallas afectan la calidad del sueño, no solo los celulares. Freepik

El impacto del uso de dispositivos electrónicos antes de dormir es mayor de lo que se pensaba. Un estudio realizado en Noruega con más de 45 mil jóvenes confirmó que todas las pantallas, no solo los celulares, aumentan los problemas de sueño. Los resultados indican que cada hora adicional frente a un dispositivo incrementa en un 59% el riesgo de insomnio y provoca 24 minutos menos de descanso por noche.

Este hallazgo marca un cambio de paradigma: mirar series en la televisión, jugar videojuegos o leer en una tablet puede resultar tan perjudicial como scrollear en redes sociales. El problema es que, pese a las advertencias de expertos en medicina del sueño, la mayoría de las personas sigue usando pantallas en la cama, lo que agrava el cansancio diario.

Los investigadores explican que los efectos negativos provienen tanto de la luz azul que emiten los dispositivos, que interfiere con la melatonina, como de la estimulación cognitiva que generan los contenidos consumidos. En todos los casos, se altera el inicio del sueño, se retrasa el descanso y se afectan los ritmos circadianos.

Dormir celular Cada hora extra frente a un dispositivo reduce el descanso en 24 minutos. Pexels

Qué dice el estudio sobre las pantallas y los problemas con el sueño De acuerdo con los especialistas, el uso de cualquier tipo de pantalla antes de dormir —ya sea el celular, la tablet o el televisor— retrasa la conciliación del sueño y disminuye su calidad. Además, los contenidos audiovisuales, desde una película hasta un videojuego, mantienen a la mente en estado de alerta, lo que impide relajarse.