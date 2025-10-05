La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

El actor y conductor confirmó que tuvo siete noviazgos oficiales y que a lo largo de sus relaciones mintió mucho, pero que no se siente orgulloso. “Estoy cambiando”, aseguró.

Fede Bal fue uno de los últimos invitados en la mesa de Mirtha Legrand y fiel a su estilo, no tuvo miedo a responder a todas las preguntas que le hizo La Chiqui.

El actor, reciente ganador de los Martín Fierro como Mejor Programa de Viajes y Turismo, se sentó en La Noche de Mirtha (El Trece) junto a la abogada Elba Marcovecchio, el periodista Gonzalo Asís, la diputada Graciela Ocaña, y el hotelero, Gabriel Oliveri.

Allí, se mostró amable y respetuoso con Mirtha, quien no se privó de hacer sus clásicas preguntas “de curiosa” y arremetió contra el hijo de Carmen Barbieri y no solo le consultó por qué dura tan poco en las relaciones, sino que lo trató de “mentiroso oficial” .

“Hay algo que está pasando, me gustaría explicártelo. Me parece que hay una nueva relación donde la gente se está vinculando de otra manera ”, comenzó relatando el actor y reconoció: “Mentí mucho, Mirtha. Y realmente lo hice y no me siento nada orgulloso”.

De igual modo, en el día de su cumpleaños número 36, Bal aseguró estar “cambiando , estoy con muchos años de terapia, y me parece que hay una instancia previa a la relación”. “¿Vos te enamoras y después las dejás? Te desenamorás”, le generó dudas a Mirtha.

“Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual. Tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida, donde siento que puedo hacer una familia, puedo tener hijos, construir y tener perros que corran. Y después, cuando me sucede todo eso y de golpe empezamos a vivir... siento que hay algo que en mí se apaga, que no puedo sostener”, reveló Fede.

Luego que la Chiqui le consultara si se aburre, Fede reveló su nueva manera vincularse con las mujeres: “Hay un nuevo vínculo que es ‘yo no te voy a preguntar qué hacés mañana. Yo me quedo con esta noche hermosa que podemos vivir. Porque a mí me gusta’”.

“Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad. Ahora no me comprometo, solo a serle sincero. Yo soy servicio, Mirtha”, lanzó despertando la risa de los presentes.

Qué dijo Evelyn Botto sobre su relación con Fede Bal

Luego que se hiciera pública la relación de Fede Bal y Evelyn Botto, la actriz y cantante fue de invitada al programa de Mario Pergolini en Otro Día Perdido y el conductor no perdió la oportunidad de preguntarle cómo es el vínculo.

“Siempre fue chiste de aire hasta que hace poco pudimos coincidir y tuvimos unas citas. Estuvo muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Le pongo un 10″, señaló ella halagando al conductor de Resto del Mundo.

En esa línea, aclaró cuál es el estado actual de la relación: “Ahora estamos bárbaro, pero no estoy con él. Sabes qué pasa, hay un gris donde yo la paso bien. Cuando tenemos tiempo y deseo nos vernos, la pasamos bárbaro”.