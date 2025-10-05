Listado completo: estos son todos los autos que ya no deberán hacer la VTV a partir de octubre 2025

A partir de octubre de 2025, se producirán cambios importantes en la obligación de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en determinadas jurisdicciones. La decisión refleja un esfuerzo por simplificar trámites y ajustar la normativa a ciertos tipos de autos y situaciones particulares.
La medida ha generado expectativa entre los conductores, que buscan saber si sus vehículos estarán alcanzados por la novedad. Mientras tanto, la noticia ha despertado consultas sobre cómo afectará la rutina de los conductores y qué vehículos estarán incluidos.
Aunque la VTVes obligatoria para todos los autos y debe renovarse cada año, hay ciertos vehículos que quedan exentos si cumplen determinados requisitos.
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no necesitan realizar la VTV:
-
Autos cero kilómetro, hasta que tengan 3 años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros.
-
Motos cero kilómetro, durante el primer año de antigüedad.
Quiénes si deben hacer la VTV pero pueden no pagarla
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores pueden no pagar la VTV si cumplen ciertos requisitos:
-
Jubilados, pensionados o mayores de 65 años: siempre que sus ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y el valor del vehículo no exceda el mínimo establecido para el pago del impuesto a la radicación de vehículos.
-
Personas con discapacidad: aplicable tanto a quienes poseen el vehículo como a quienes lo usan con adaptaciones especiales.
-
Discapacitados no titulares del vehículo: incluye casos de padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes.