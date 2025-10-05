5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Listado completo: estos son todos los autos que ya no deberán hacer la VTV a partir de octubre 2025

Esto provoca interés tanto en quienes realizan la VTV periódicamente como en quienes quieren saber sobre los nuevos requisitos y exenciones.

Por
Conocé quiénes no deben hacer la VTV 

Conocé quiénes no deben hacer la VTV 

A partir de octubre de 2025, se producirán cambios importantes en la obligación de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en determinadas jurisdicciones. La decisión refleja un esfuerzo por simplificar trámites y ajustar la normativa a ciertos tipos de autos y situaciones particulares.

Informate sobre las causas de la anomalía que la NASA encontró en el Atlántico
Te puede interesar:

Esta anomalía que la NASA descubrió en el océano Atlántico por fin tiene una explicación: cuál es

La medida ha generado expectativa entre los conductores, que buscan saber si sus vehículos estarán alcanzados por la novedad. Mientras tanto, la noticia ha despertado consultas sobre cómo afectará la rutina de los conductores y qué vehículos estarán incluidos.

Qué autos no deben hacer la VTV a partir de octubre 2025

vtv-necochea.jpg

Aunque la VTVes obligatoria para todos los autos y debe renovarse cada año, hay ciertos vehículos que quedan exentos si cumplen determinados requisitos.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no necesitan realizar la VTV:

  • Autos cero kilómetro, hasta que tengan 3 años desde su patentamiento o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros.

  • Motos cero kilómetro, durante el primer año de antigüedad.

Quiénes si deben hacer la VTV pero pueden no pagarla

En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores pueden no pagar la VTV si cumplen ciertos requisitos:

  • Jubilados, pensionados o mayores de 65 años: siempre que sus ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y el valor del vehículo no exceda el mínimo establecido para el pago del impuesto a la radicación de vehículos.

  • Personas con discapacidad: aplicable tanto a quienes poseen el vehículo como a quienes lo usan con adaptaciones especiales.

  • Discapacitados no titulares del vehículo: incluye casos de padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes.

Noticias relacionadas

Un método tan simple como eficaz está revolucionando la limpieza del hogar

Cáscara de huevo, agua y jabón: este es el truco que combina estos 3 elementos para una actividad clave

Thiago Medina sufrió un accidente en su moto el 12 de septiembre y fue operado tres veces

Revelan el último parte médico de Thiago Medina: "Los milagros existen"

Michelle Imán Schmukler relató el horror vivido en su propio edificio.

Ataque antisemita en Palermo: un vecino le gritó "¡qué asco, judía!" a una influencer y le tiró un fierro por la cabeza

La IA hizo un listado sobre los nombres más lindos y dulces para tu bebé.

Qué nombres son los mejores si vas a tener un hijo según la inteligencia artificial

El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

Estas toallas acompañan la moda de verano de manera práctica.

Adiós a los toallones: la tendencia más liviana y efectiva que los reemplazará en el verano 2026

Rating Cero

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

El cantante country habría comenzado una nueva relación, mientras la actriz busca superar la ruptura de su matrimonio de 19 años.

Se separó de Nicole Kidman tras 19 años y ya tendría nueva pareja: cómo está la situación amorosa de Keith Urban

La modelo dio a conocer el perfume que suele utilizar y sorprendió con su precio.

Cuál es el perfume favorito de Nicole Neumann y cuánto cuesta

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.
play

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.
play

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó
play

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

últimas noticias

play

"El shock del Gobierno es total": crece la imagen negativa de la gestión de Milei a semanas de las elecciones

Hace 14 minutos
El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

Hace 52 minutos
La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

Hace 52 minutos
Octubre de 2025 llega cargado de energía cósmica y oportunidades para quienes saben aprovecharlas.

Los tres signos más afortunados en octubre 2025

Hace 1 hora
El influencer se llamaba Balin Miller.

Un influencer cayó al vacío y murió mientras transmitía en vivo por TikTok

Hace 1 hora