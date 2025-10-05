IR A
De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Descubre todo lo que necesitas saber sobre la nueva serie de Aitor Gabilondo.

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.

Netflix recientemente estrenó Animal, una nueva serie española protagonizada por Luis Zahera y prometió dar mucho que hablar. Ambientada en la Galicia rural, esta ficción creada por Aitor Gabilondo —responsable de éxitos como Entrevías— nos presenta a Antón, un veterinario que se ve obligado a reinventarse profesionalmente en un entorno muy distinto al que está acostumbrado. Animal, compuesta por ocho capítulos, ya está disponible en el catálogo de Netflix desde el viernes 3 de octubre.

Sinopsis de Animal, la serie que estrenó Netflix

Animal narra la historia de Antón, interpretado por Zahera, un veterinario de la Galicia rural que ve cómo su trabajo se desmorona poco a poco. La crisis que atraviesa el mundo del campo en esta región provoca que sus clientes ya no puedan pagarle, lo que lo obliga a replantearse su futuro profesional. Aunque sigue trabajando con animales, su nuevo empleo está lejos de lo que había conocido hasta ahora.

La oportunidad llega de la mano de su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), quien le ofrece un puesto en su tienda boutique para mascotas. El negocio, tan colorido y optimista como su dueña, representa un universo completamente distinto para Antón. Allí deberá enfrentarse a peluquerías caninas, consultas extravagantes y dueños que, en ocasiones, resultan más complicados que los propios animales. En este entorno inesperado, Antón intentará adaptarse y sobrevivir en un mundo que le resulta tan ajeno como desafiante.

Tráiler de Animal

Reparto de Animal

Además de Zahera, el elenco incluye a Lucía Caraballo, Antonio Durán 'Morris', Carmen Ruiz y Ernesto Chao, entre otros. La historia se desarrolla en el ficticio pueblo de Topomorto, donde el protagonista deberá adaptarse a un nuevo trabajo en una boutique para mascotas, lejos de la dureza del campo que conoce. Con esta propuesta, Netflix refuerza su apuesta por las producciones locales con identidad propia y gran potencial internacional.

