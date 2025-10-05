Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama Una coproducción de Irlanda y Reino Unido llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.







Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder este fin de semana de octubre. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y te un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de Steve, la dramática película que llegó a Netflix Steve, director de un reformatorio para chicos problemáticos, lucha por seguir adelante con su trabajo mientras intenta controlar su salud mental. Al mismo tiempo, Shy, un estudiante problemático, navega entre sus tendencias violentas y su fragilidad, dividido entre su pasado y sus perspectivas de futuro.

Tráiler de Steve Embed - Steve | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Steve Cillian Murphy como Steve

como Steve Jay Lycurgo como Shy

como Shy Lil Simz como Shola

como Shola Tracey Ullman como Amanda

como Amanda Emily Watson como Jenny

como Jenny Tut Nyuot como Tarone

como Tarone Joshua J Parker como Riley

como Riley Ruby Ashbourne Serkis como Charlotte steve-2025-critica-pelicula-cillian-murphy-netflix