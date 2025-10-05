Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, las series y películas han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y la convierten en la plataforma de streaming más consumida del mundo entero. Como así también, se han sumado millones de suscriptores de todos los países.
Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder este fin de semana de octubre. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y te un adelanto para que lo disfrutes.
Sinopsis de Steve, la dramática película que llegó a Netflix
Steve, director de un reformatorio para chicos problemáticos, lucha por seguir adelante con su trabajo mientras intenta controlar su salud mental. Al mismo tiempo, Shy, un estudiante problemático, navega entre sus tendencias violentas y su fragilidad, dividido entre su pasado y sus perspectivas de futuro.
Tráiler de Steve
Embed - Steve | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de Steve
- Cillian Murphy como Steve
- Jay Lycurgo como Shy
- Lil Simz como Shola
- Tracey Ullman como Amanda
- Emily Watson como Jenny
- Tut Nyuot como Tarone
- Joshua J Parker como Riley
- Ruby Ashbourne Serkis como Charlotte
steve-2025-critica-pelicula-cillian-murphy-netflix