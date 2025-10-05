5 de octubre de 2025 Inicio
Quiénes son los nuevos tres sospechosos que buscan por el triple femicidio en Florencio Varela

Se trata del conductor de la camioneta Chevrolet Tracker, su acompañante y un hombre que viajaba en el Volkswagen Golf con Víctor Sotacuro y Florencia Benítez. Según fuentes de la investigación, habría al menos 15 personas implicadas.

Ya hay nueve detenidos por el crimen de Brenda del Castillo

Ya hay nueve detenidos por el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La Justicia busca a tres sospechosos por los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) y, sumando a los nueve detenidos, estima que al menos 15 personas están implicadas de manera directa o indirecta en el triple femicidio de Florencia Varela.

"Por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas", adelantaron fuentes de la investigación a la agencia Noticias Argentinas. Esto significa que, en total, faltaría detener por lo menos a seis personas más.

Según detallaron, las tres personas que las autoridades buscan activamente son el conductor y el acompañante "que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas" y las llevaron hasta la casa de Florencio Varela, y un tercer hombre "que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf".

Este último fue identificado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego y, según los investigadores, también estaría vinculado con un entramado narco. Además, indicaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", viajó "en otro vehículo" y pudo haber estado en la vivienda de Florencia Varela.

Pequeño J
Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

"Lo que sí está confirmado es que (Matías) Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker, hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar", señalaron las fuentes. En cuanto al móvil del crimen, ratificaron la hipótesis de una "venganza narco".

La mamá de Lara aseguró que "la engañaron con dólares" y que las tres chicas "son las víctimas"

Stella, la madre de Lara Morena Gutiérrez, víctima del triple femicidio en Florencio Varela, habló sobre cómo era su relación con su hija y los días previos al viernes en que desapareció junto a sus amigas, Morena Verdi y Brenda del Castillo; señaló que a las tres chicas las "engañaron por dólares" y que, a pesar de todas las hipótesis que surgieron, ellas "son las víctimas".

Tras la detención de los principales sospechosos del triple femicidio de Florencio Varela, la madre de Lara participó de una entrevista para el medio El Nacional La Matanza, junto a su otra hija, Agostina, quien también fue el centro de las críticas en los últimos días.

Allí ambas mujeres expresaron que la adolescente siempre salía con amigas, y estuvo un mes viviendo en lo de Morena. "Tenía la esperanza que podría volver de una fiesta, bien, pero cuando nos enteramos se nos cayó el mundo encima. Siempre se iba con las chicas y siempre volvía", expresó Stella.

Por su parte, Stella contó cómo era el carácter de su hija adolescente: "Le preguntaba algo más y Lara no me contestaba. 'Me voy a Tablada' y se iba, punto". La mujer explicó que su hija salía seguido a diferentes juntadas que se realizaban en el barrio y en otros.

