Un influencer chino transmitió su muerte: estrelló su helicóptero mientras estaba en vivo

El creador de contenido, Tang Feiji, de 55 años, falleció en un trágico accidente con su aeronave de dos rotores, mientras miles de usuarios lo veían volar. En el video, se puede ver cómo la nave se estrella contra el suelo y explota en una nube de llamas.

 Tang Feiji estaba transmitiendo en vivo cuando ocurrió el accidente fatal. 

 Tang Feiji estaba transmitiendo en vivo cuando ocurrió el accidente fatal. 

Un influencer chino estrelló su helicóptero y murió mientras transmitía en vivo. El fatal accidente ocurrió cuando Tang Feiji, de 55 años, piloteaba su nave de dos rotores, cuando en un momento perdió el control y se estrelló en la zona de Jiange, en el centro de China.

La muerte de Tang Feiji quedó registrada en una transmisión en vivo, donde se puede observar cómo los usuarios comentan la publicación a medida que se ve la estremecedora escena del accidente.

En el clip, que se compartió en redes sociales, se puede ver al hombre de 55 años piloteando su helicóptero en un primer plano, mientras que otra grabación captó el momento en que la aeronave, a muy pocos metros del suelo, se desploma y se prende fuego.

En los comentarios del video, varios usuarios escribieron comentarios desesperados para que alguien llame a los servicios de emergencia y puedan rescatarlos. Según medios locales, Feiji no llevaba ni paracaídas ni casco al momento del accidente y, las autoridades lo declararon muerto en el lugar.

Feiji tenía cerca de 100 mil seguidores en la red social china conocida como Douyin, según el medio Ecns.cn, el hombre de 55 años ganó popularidad por pilotear su aeronave, que le habría costado casi unos 50 mil dólares, que se trataba de un helicóptero ultraligero monoplaza que podía alcanzar una altitud máxima de 600 metros y una velocidad de 100 kilómetros por hora.

