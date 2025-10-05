5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué no hay que abrazar a los perros: pocos lo sabían

Si bien se lo puede considerar como un gesto de cariño, los expertos señalan que no es natural para los animales.

Por
La reacción de un perro puede ser negativa ante el abrazo de un humano.

La reacción de un perro puede ser negativa ante el abrazo de un humano.

Los perros son de los seres más preciados para las personas, que las cuidan, alimentan y aman durante toda su vida. Sin embargo, su forma de ver y sentir el mundo difieren bastante con respecto a la de los humanos, y eso se traduce en situaciones que debemos evitar porque es poco natural para ellos.

El verdadero motivo por el cual tus Mascotas te despiertan a deshoras
Te puede interesar:

Qué significa que tu gato te despierte en la madrugada según expertos

Un ejemplo son los abrazos, acción que constituye una genuina muestra de cariño hacia cualquiera. Sin embargo, estudios recientes en comportamiento animal advierten que esta práctica puede afectar negativamente el bienestar del animal. De hecho, se pueden sentir incómodos o ansiosos.

Uno de los estudios más citados se enfocó en analizar videos de interacciones reales entre humanos y perros fue el dirigido por Elizabeth Ann Walsh, especialista del Cork Pet Behaviour Centre en Irlanda. “Los dueños deben comprender que lo que para nosotros es un gesto de amor, para ellos puede ser una situación de amenaza”, sostuvo.

abrazo perro

El motivo por el que no hay que abrazar a los perros y alternativas para mostrar cariño

En el estudio, la mayoría de los animales mostraba signos de estrés durante los abrazos, como lamerse los labios, parpadear con frecuencia, evitar el contacto visual, poner las orejas hacia atrás o jadear sin motivo aparente. Esto se debe al lenguaje corporal canino.

Según los expertos, abrazar puede bloquear su instinto natural de huida y hacer que se sientan atrapados, lo cual puede derivar en respuestas agresivas. Asimismo, coinciden en que los perros no se abrazan entre ellos ni reconocen ese gesto como parte de su conducta social natural.

abrazo perro 2

Por eso, recomiendan buscar formas de afecto que respeten la naturaleza del animal, como las caricias suaves, los juegos compartidos o las recompensas con golosinas. De la misma forma, leer las señales que indican que el perro se siente cómodo es clave para la relación. Acciones como mover la cola relajadamente, buscar el contacto físico por iniciativa propia, seguir al dueño por la casa o dormir cerca suyo son manifestaciones de confianza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si tu perro deja de moverse de un momento a otro, es importante mantener la calma y actuar rápido.

Qué podés hacer si tu perro deja de moverse de un momento a otro

Consejos para hacer cuando tus mascotas rompen objetos.

Qué debés hacer si tu perro destroza todo lo de tu hogar

Por qué no hay que hablarles de esta forma a los perros.

Por qué no hay que hablarle como bebé a los perros, según un entrenador canino

Hablarles como bebés a los perros les puede generar un daño conductal a futuro,

Por qué no hay que hablarle como bebé a los perros, según un entrenador canino

Esa dualidad muestra a alguien que combina tradición con una dosis de versatilidad.  

Cuál es el significado oculto de usar uñas cuadradas según la psicología

La especialista remarcó que la nutrición debe ir de la mano del movimiento.

Estos snacks aportan vitaminas, magnesio y Omega-3 y son ideales para beneficiar la longevidad

Rating Cero

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

El cantante country habría comenzado una nueva relación, mientras la actriz busca superar la ruptura de su matrimonio de 19 años.

Se separó de Nicole Kidman tras 19 años y ya tendría nueva pareja: cómo está la situación amorosa de Keith Urban

La modelo dio a conocer el perfume que suele utilizar y sorprendió con su precio.

Cuál es el perfume favorito de Nicole Neumann y cuánto cuesta

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.
play

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, Steve, una dramática película coproducida por Irlanda y Reino Unido, con un elenco excepcional. Una producción cinematográfica que te mantendrá entretenido de principio a fin y no te podés perder.
play

Steve es la dramática película de Netflix que combina salud mental y desigualdad social: cuál es la trama

Fede Bal aseguró que ahora no se compromete y que prefiere ser sincero. Soy servicio, indicó
play

La pícara respuesta de Fede Bal luego que Mirtha Legrand lo tratara de "mentiroso oficial": "Ahora no..."

últimas noticias

El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

El salario mínimo volvió a caer en agosto y llegó a su nivel más bajo desde 2001

Hace 43 minutos
La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

Hace 43 minutos
Octubre de 2025 llega cargado de energía cósmica y oportunidades para quienes saben aprovecharlas.

Los tres signos más afortunados en octubre 2025

Hace 54 minutos
El influencer se llamaba Balin Miller.

Un influencer cayó al vacío y murió mientras transmitía en vivo por TikTok

Hace 1 hora
Cada detalle suma para mejorar la velocidad y prolongar la vida útil de la batería.

Pocos pasos: cómo cargar el celular más rápido para no perder tiempo

Hace 1 hora