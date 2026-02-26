Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

26 de febrero de 2026 Inicio
El oriundo de Misiones, que tuvo una extensa trayectoria, dejó su huella en varios clubes importantes en el país. Falleció a los 49 años causa de complicaciones derivadas de una pulmonía.

El mundo del fútbol argentino está de luto tras confirmarse la muerte del exfutbolista Claudio “Yerbatero” González, a los 49 años. Histórico delantero, supo vestir las camisetas de Independiente, Talleres de Córdoba y Rosario Central, entre otros clubes, falleció a causa de complicaciones derivadas de una pulmonía.

La noticia la confirmó el club cordobés en sus redes sociales, donde jugó a comienzos de la década del 2000. “Talleres lamenta el fallecimiento de Claudio Yerbatero González. El club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución”, señalaron.

El atacante defendió siete camisetas y cerró su carrera en 2007 en General Paz Juniors. Luego se radicó en Córdoba, donde se dedicó a la formación de juveniles y sostuvo su vínculo con la pelota desde otro rol.

En Villa María, ciudad en la que vivía desde hacía 17 años, fundó el club de baby El Tallerito y trabajó con chicos. Sus restos fueron velados en la Sala Dalí de Paviotti y serán inhumados este durante la mañana de este jueves en el cementerio La Naturaleza de Villa Nueva.

Por su parte, Rosario Central, equipo en el que actuó entre 2003 y 2005, también lamentó el fallecimiento del exdeportista y señalaron: “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

El Yerbatero también supo estar en el Rojo de Avellaneda que lo despidieron en redes: “Lamentamos el fallecimiento de Claudio González, jugador de Independiente a principios de la década del 2000. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento. Que en paz descanses, Yerbatero”, señalaron.

Quién fue Claudio "Yerbatero" González

Claudio “Yerbatero” González, recibió su apodo por su origen misionero y a lo largo de su trayectoria profesional defendió las camisetas de siete equipos y se retiró en 2007 en General Paz Juniors de Córdoba, club en el que luego continuó ligado al fútbol en tareas de formación de juveniles.

Sus primeros pasos los dio en clubes de su provincia, como Bartolomé Mitre y Rosamonte de Apóstoles. Tras su debut en Primera División, visitó las camisetas de Independiente, Rosario Central y Huracán, entre otras instituciones, del fútbol argentino.

El exdelantero disputó la Copa Mercosur con el Rojo y también tuvo una carrera en el exterior, como en Cobreloa de Chile, donde una grave lesión de tibia y peroné frenó su impulso. Más tarde regresó para defender la camiseta de la T y también pasó por Patronato, pero cerró su carrera como profesional en General Paz Juniors.

Entre sus momentos más recordados aparecen el gol a Boca en el Clausura 2003 y el tanto clave ante San Martín de Mendoza en la Promoción, que ayudó a evitar el descenso del conjunto cordobés.

