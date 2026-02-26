26 de febrero de 2026 Inicio
Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

María Gómez confirmó por redes sociales que habló con el gendarme argentino, apresado en el Rodeo I, donde lleva a cabo una huelga de hambre para exigir su liberación. "Lo queremos libre, necesita estar con su familia", agregó.

Por
"Me volvió el alma al cuerpo", señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

María Alexandra Gómez confirmó este jueves que su esposo Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela hace más de 400 días, se comunicó con ella desde la cárcel El Rodeo I, donde lleva a cabo una huelga de hambre para exigir su liberación. "Llamó para decirme que seguía fuerte", reveló la mujer en redes sociales.

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos.
Venezuela exigió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro: "Los derechos de nuestro pueblo fueron vulnerados"

"Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia", señala el mensaje completo publicado en X por María, que desde el 8 de diciembre de 2024, viene pidiendo por la liberación de Gallo, apresado bajo el gobierno de Nicolás Maduro acusado de espionaje y terrorismo.

La noticia se conoce a días de aprobada la Ley de Amnistía en Venezuela, que permite la liberación de presos políticos, pero para sorpresa de la familia de Gallo, excluye al gendarme por los motivos en los que fue apresado, por lo que no sería liberado.

"En ningún lado el detenido está incluido en la amnistía", señaló Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal, previo a advertir sobre un "recorte arbitrario" con la fechas que contempla la ley. Más de 400 detenidos serían excluidos del beneficio.

En la conferencia de prensa brindada el viernes 20 de febrero por la ONG en Caracas, donde también estuvieron familiares de los detenidos, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, remarcó que en el detalle de la amnistía, por cómo fueron elegidos los meses, hay 15 años enteros de los 28 que quedaron afuera. "Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico", cuestionó.

La situación de Nahuel Gallo y qué dice la amnistía

El caso del gendarme argentino es uno de los puntos más polémicos de la ley. Al principio se había generado mucha expectativa por su pronta liberación pero su nombre no figura en la lista de los primeros 379 beneficiarios y actualmente su situación legal es incierta.

La presidenta de Venezuela en ejercicio Delcy Rodríguez había anunciado que la amnistía alcanzaba a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta 2026. El texto final aprobado por la Asamble Nacional solo especifica 12 años de dicho periodo y deja un vacío legal que excluye a unos 400 detenidos, entre ellos Gallo.

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 acusado por el Ministerio Público venezolano de estar vinculado a "actividades terroristas" tras cruzar la frontera desde Colombia. Como la ley excluye explícitamente delitos graves contra la seguridad del Estado y el orden público, esta calificación jurídica bloquea su acceso al beneficio.

