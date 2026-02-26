Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda La recordada intérprete eligió una vida creativa lejos del foco mediático. + Seguir en







Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales. Redes sociales

Mara Wilson fue una de las figuras infantiles más recordadas del cine de los años noventa, con Matilda, un éxito que marcó a toda una generación.





Decidió alejarse de la actuación siendo muy joven para darle más lugar a su bienestar personal y emocional.





Reorientó su vocación hacia la escritura, la dramaturgia y la narración, lejos de la exposición de Hollywood.





Hoy desarrolla una carrera artística más íntima, centrada en contar historias y reflexionar sobre la fama temprana. La historia de Mara Wilson, la actriz que interpretó a la inolvidable Matilda despierta curiosidad sobre su presente, ya que luego de alcanzar una popularidad enorme durante la infancia prefirió desaparecer casi por completo de la pantalla.

Su rostro quedó asociado a una etapa dorada del cine familiar, cuando varias producciones protagonizadas por niños lograron gran impacto cultural. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento existían desafíos personales que influyeron en su decisión de tomar distancia del ambiente cinematográfico mientras aún era adolescente. Es así que con el paso del tiempo, su camino profesional se transformó en una búsqueda más ligada a la creatividad y a la expresión personal que a la fama.

Mara Wilson Redes sociales Qué fue de la vida de Mara Wilson, quien protagonizó a Matilda Tras sus primeras participaciones exitosas en el cine, en donde se destacó Doubtfire, la actriz vivió situaciones familiares difíciles, como la enfermedad y posterior fallecimiento de su madre durante la etapa en que alcanzaba mayor visibilidad. Esa experiencia marcó profundamente su vínculo con la industria y contribuyó a su decisión de alejarse.

El retiro no implicó abandonar el mundo artístico, sino redirigirlo. Se formó en escritura dramática en la New York University, donde desarrolló herramientas para expresarse desde otro lugar, más ligado a la reflexión que al espectáculo.

Mara Wilson Indie Hoy Con los años publicó libros, entre ellos Where Am I Now?, una obra autobiográfica en la que aborda la experiencia de crecer bajo la mirada pública, el duelo personal y la construcción de identidad después de la fama infantil. Paralelamente, trabajó en teatro, narraciones en vivo y proyectos de voz, explorando formatos creativos alejados de los grandes estudios.

En la actualidad se define principalmente como escritora y narradora. También utiliza su visibilidad para hablar sobre salud mental, resiliencia y los efectos de la exposición temprana, eligiendo una vida profesional coherente con sus intereses personales y sin buscar regresar al circuito tradicional del cine.