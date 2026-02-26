Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix La familia Addams (2019) y su secuela La familia Addams 2 (2021) son películas animadas por computadora en 3D, dirigidas por Conrad Vernon y Greg Tiernan. + Seguir en







Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.

La familia Addams (2019) y su secuela La familia Addams 2 (2021) son películas animadas por computadora en 3D, dirigidas por Conrad Vernon y Greg Tiernan. Basadas en los cómics originales de Charles Addams, presentan un estilo visual distintivo, mostrando a la peculiar familia enfrentando la normalidad suburbana y una aventura por carretera.

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido. Ambas producciones cinematográficas ya están disponibles en la gran N roja desde hace varios días, a continuación te contamos más sobre sus tramas y te dejamos un adelanto el primer lanzamiento de los Addams para que no te la pierdas en lo que resta del mes de febrero 2026, ya que es todo un éxito y es ideal para disfrutar en familia.

Sinopsis de Los Locos Addams, la película para toda la familia de Netflix En la secuela, Gomez y Morticia notan que sus hijos se están distanciando. Para recuperar la unión familiar, deciden meter a todo el clan en una casa rodante embrujada para un viaje por los Estados Unidos.

Visitan lugares icónicos como las Cataratas del Niágara y el Gran Cañón, mientras Merlina cuestiona si realmente pertenece a la familia.

locosaddamsanimada02-924ac79564008fcb876b020eda42dd3e-1200x600 Tráiler de Los Locos Addams Embed - LA FAMILIA ADDAMS - Tráiler 1 (Universal Pictures) - HD Reparto de Los Locos Addams Miembros de la Familia Addams: Homero Addams (Gomez): El entusiasta patriarca. Voz de Oscar Isaac / Roberto Pisano.

El entusiasta patriarca. Voz de Oscar Isaac / Roberto Pisano. Morticia Addams: La elegante y gótica madre. Voz de Charlize Theron / Susana Zabaleta.

La elegante y gótica madre. Voz de Charlize Theron / Susana Zabaleta. Merlina Addams (Wednesday) : La hija experta en torturas psicológicas. Voz de Chloë Grace Moretz / Gloria Aura.

: La hija experta en torturas psicológicas. Voz de Chloë Grace Moretz / Gloria Aura. Pericles Addams (Pugsley) : El hijo que ama los explosivos. Voz de Finn Wolfhard / Tarik Pérez.

: El hijo que ama los explosivos. Voz de Finn Wolfhard / Tarik Pérez. Tío Lucas (Uncle Fester) : El hermano de Homero. Voz de Nick Kroll / Carlo Vázquez.

: El hermano de Homero. Voz de Nick Kroll / Carlo Vázquez. Abuela Addams: La madre de Homero. Voz de Bette Midler / Erika Mireles.

La madre de Homero. Voz de Bette Midler / Erika Mireles. Largo (Lurch) : El mayordomo que se asemeja al monstruo de Frankenstein.

: El mayordomo que se asemeja al monstruo de Frankenstein. Dedos (Thing) : Una mano viviente sin cuerpo.

: Una mano viviente sin cuerpo. Primo Itt (Tío Cosa): El pariente cubierto totalmente de pelo. Voz de Snoop Dogg. addams