Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

La familia Addams (2019) y su secuela La familia Addams 2 (2021) son películas animadas por computadora en 3D, dirigidas por Conrad Vernon y Greg Tiernan.

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.

La familia Addams (2019) y su secuela La familia Addams 2 (2021) son películas animadas por computadora en 3D, dirigidas por Conrad Vernon y Greg Tiernan. Basadas en los cómics originales de Charles Addams, presentan un estilo visual distintivo, mostrando a la peculiar familia enfrentando la normalidad suburbana y una aventura por carretera.

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
Ambas producciones cinematográficas ya están disponibles en la gran N roja desde hace varios días, a continuación te contamos más sobre sus tramas y te dejamos un adelanto el primer lanzamiento de los Addams para que no te la pierdas en lo que resta del mes de febrero 2026, ya que es todo un éxito y es ideal para disfrutar en familia.

Sinopsis de Los Locos Addams, la película para toda la familia de Netflix

En la secuela, Gomez y Morticia notan que sus hijos se están distanciando. Para recuperar la unión familiar, deciden meter a todo el clan en una casa rodante embrujada para un viaje por los Estados Unidos.

Visitan lugares icónicos como las Cataratas del Niágara y el Gran Cañón, mientras Merlina cuestiona si realmente pertenece a la familia.

Tráiler de Los Locos Addams

Reparto de Los Locos Addams

Miembros de la Familia Addams:

  • Homero Addams (Gomez): El entusiasta patriarca. Voz de Oscar Isaac / Roberto Pisano.
  • Morticia Addams: La elegante y gótica madre. Voz de Charlize Theron / Susana Zabaleta.
  • Merlina Addams (Wednesday): La hija experta en torturas psicológicas. Voz de Chloë Grace Moretz / Gloria Aura.
  • Pericles Addams (Pugsley): El hijo que ama los explosivos. Voz de Finn Wolfhard / Tarik Pérez.
  • Tío Lucas (Uncle Fester): El hermano de Homero. Voz de Nick Kroll / Carlo Vázquez.
  • Abuela Addams: La madre de Homero. Voz de Bette Midler / Erika Mireles.
  • Largo (Lurch): El mayordomo que se asemeja al monstruo de Frankenstein.
  • Dedos (Thing): Una mano viviente sin cuerpo.
  • Primo Itt (Tío Cosa): El pariente cubierto totalmente de pelo. Voz de Snoop Dogg.
