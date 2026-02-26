Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
La familia Addams (2019) y su secuela La familia Addams 2 (2021) son películas animadas por computadora en 3D, dirigidas por Conrad Vernon y Greg Tiernan. Basadas en los cómics originales de Charles Addams, presentan un estilo visual distintivo, mostrando a la peculiar familia enfrentando la normalidad suburbana y una aventura por carretera.
Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido. Ambas producciones cinematográficas ya están disponibles en la gran N roja desde hace varios días, a continuación te contamos más sobre sus tramas y te dejamos un adelanto el primer lanzamiento de los Addams para que no te la pierdas en lo que resta del mes de febrero 2026, ya que es todo un éxito y es ideal para disfrutar en familia.
Sinopsis de Los Locos Addams, la película para toda la familia de Netflix
En la secuela, Gomez y Morticia notan que sus hijos se están distanciando. Para recuperar la unión familiar, deciden meter a todo el clan en una casa rodante embrujada para un viaje por los Estados Unidos.
Visitan lugares icónicos como las Cataratas del Niágara y el Gran Cañón, mientras Merlina cuestiona si realmente pertenece a la familia.
Tráiler de Los Locos Addams
Embed - LA FAMILIA ADDAMS - Tráiler 1 (Universal Pictures) - HD
Reparto de Los Locos Addams
Miembros de la Familia Addams:
Homero Addams (Gomez): El entusiasta patriarca. Voz de Oscar Isaac / Roberto Pisano.
Morticia Addams: La elegante y gótica madre. Voz de Charlize Theron / Susana Zabaleta.
Merlina Addams (Wednesday): La hija experta en torturas psicológicas. Voz de Chloë Grace Moretz / Gloria Aura.
Pericles Addams (Pugsley): El hijo que ama los explosivos. Voz de Finn Wolfhard / Tarik Pérez.
Tío Lucas (Uncle Fester): El hermano de Homero. Voz de Nick Kroll / Carlo Vázquez.
Abuela Addams: La madre de Homero. Voz de Bette Midler / Erika Mireles.
Largo (Lurch): El mayordomo que se asemeja al monstruo de Frankenstein.
Dedos (Thing): Una mano viviente sin cuerpo.
Primo Itt (Tío Cosa): El pariente cubierto totalmente de pelo. Voz de Snoop Dogg.