Tras la tensión con EEUU, Cuba aseguró que la lancha atacada "abrió fuego" contra sus efectivos El Ministerio del Interior informó a través de un comunicado oficial detalles del incidente con una embarcación civil de Estados Unidos en Villa Clara, que derivó en la muerte de cuatro tripulantes.







Edificio del Ministerio del Interior cubano.

El Ministerio del Interior de Cuba informó a través de un comunicado oficial detalles del incidente con una embarcación civil de Estados Unidos en Villa Clara, que derivó en la muerte de cuatro tripulantes. Según el gobierno de Miguel Díaz-Canel, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos" que custodiaban las aguas territoriales.

"En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara", indica el comunicado.

"Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", añade el texto.

El gobierno de Cuba indicó que, como consecuencia del enfrentamiento, "hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica".