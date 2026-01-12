12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Reino Unido: investigan a X por la generación de deepfakes sexuales con inteligencia artificial

Intentan determinar si el chatbot Grok AI violó las leyes de protección al usuario a partir de la creación de imágenes pornográficas y material de abuso sexual infantil.

Por
Elon Musk

Elon Musk, propietario de la red social X.

Redes sociales

El organismo de control de seguridad en línea del Reino Unido inició una investigación formal sobre la red social X para determinar si su chatbot, Grok AI, violó las leyes de protección al usuario. La pesquisa se centra en la creación y difusión de deepfakes pornográficos y material de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial.

La mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022.
Te puede interesar:

Represión en Irán: un nuevo informe estimó 648 muertos, pero alertó que podrían ser miles

La autoridad británica calificó como "profundamente preocupantes" los reportes sobre el uso de Grok para producir imágenes íntimas no consensuadas. Según el comunicado oficial, estas acciones podrían constituir "abuso de imágenes íntimas o pornografía, e imágenes sexualizadas de niños que pueden constituir material de abuso sexual infantil".

Tras recibir una respuesta de la empresa a un requerimiento de información enviado el 5 de enero, el ente regulador decidió avanzar con la evidencia disponible. El escrutinio busca verificar si la compañía de Elon Musk cumplió con sus obligaciones legales de mitigar riesgos y proteger a los ciudadanos en Gran Bretaña.

Por su parte, la empresa aseguró que toma medidas contra el contenido ilegal mediante la eliminación de material y la suspensión permanente de cuentas. Respecto al uso de IA, la firma sentenció: "Cualquiera que utilice o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal".

Admisión de fallas y posibles sanciones legales

El propio chatbot de la plataforma reconoció deficiencias en sus filtros de seguridad al admitir que "hay casos aislados en los que los usuarios solicitaron y recibieron imágenes de IA que mostraban a menores con escasa ropa". Grok añadió que, si bien existen salvaguardas, se identificaron "lapsos" que están intentando solucionar con urgencia.

Como medida inmediata, X limitó la generación de imágenes en Grok solo a usuarios de pago, aunque la restricción no se aplicó inicialmente a su aplicación independiente. Esta decisión ocurre bajo la presión del primer ministro Keir Starmer, quien calificó las imágenes producidas por la herramienta como "repugnantes" e "ilegales".

De comprobarse infracciones, el regulador puede imponer multas de hasta 18 millones de libras o el 10% de los ingresos globales de la empresa. En escenarios extremos de incumplimiento, la justicia británica tiene la potestad de ordenar el bloqueo del acceso al sitio web o la interrupción de sus servicios financieros y publicitarios.

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump advirtió que Estados Unidos se apoderará "de una forma u otra" de Groenlandia

Jonatan Emanuel Minucci fue asesinado en Tulum, México, y la Fiscalía de Quintana Roo está a cargo del caso.

Quiénes son los dos detenidos por el crimen del peluquero argentino en México

La bandera con el león y el sol, presente en las manifestaciones en Irán.

Protestas en Irán: qué significa la bandera con el león y el sol

Abbas Araqchi, canciller de Irán, respondió a las advertencias de Donald Trump.

La respuesta de Irán a Trump: "Estamos listos para la guerra, pero también para el diálogo"

La presencia de Corina Machado con el Papa León no figuraba en la agenda previa

El papa León XIV se reunió con María Corina Machado

Una de las primeras imágenes de algunas de las mujeres que estaban arbitrariamente detenidas en La Crisálida, que fueron excarceladas en la madrugada del lunes.

Controversia por la cifra de presos políticos liberados en Venezuela

Rating Cero

Alfredo Caseros en su obra Cha Cha Cha. 

Portazo de Alfredo Casero: furia, abandono y desconcierto

Romina Gaetani.

Romina Gaetani está en "alto riesgo" porque su ex "es excesivamente celoso y controlador", según especialistas

Luciano Castro

Luciano Castro: "Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y más amo"

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El elenco se conforma por estrellas de Hollywood. 
play

Hoy en Netflix: fue muy premiada y es una de las películas que más se está viendo en 2026

Este perfume pertenece a la familia olfativa ámbar floral para mujeres.

Este es el perfume favorito de Marcela Kloosterboer: cuánto sale

últimas noticias

Matko Miljevic firmó su contrato con Racing.

Fin de la novela: Matko Miljevic fue oficializado como refuerzo de Racing y usará la 10

Hace 25 minutos
Los ajustes en pesos siguieron aproximadamente la devaluación del tipo de cambio oficial.

El mapa del combustible: YPF tiene una de las naftas más baratas de la región pese a los aumentos

Hace 29 minutos
Algunos bañistas debieron ser rescatados por guardavidas.

Video: una ola gigante causó un gran susto en varias playas de Mar del Plata

Hace 30 minutos
Habilitan la feria judicial por un reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

Habilitan la feria judicial para tratar el reclamo para que Capital Humano entregue alimentos a comedores

Hace 35 minutos
General Ancap, el guía en las cuentas en inglés de Javier Milei.

X suspendió la cuenta en inglés de Milei horas después de que la anunciara

Hace 36 minutos