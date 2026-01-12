Reino Unido: investigan a X por la generación de deepfakes sexuales con inteligencia artificial Intentan determinar si el chatbot Grok AI violó las leyes de protección al usuario a partir de la creación de imágenes pornográficas y material de abuso sexual infantil. Por + Seguir en







Elon Musk, propietario de la red social X. Redes sociales

El organismo de control de seguridad en línea del Reino Unido inició una investigación formal sobre la red social X para determinar si su chatbot, Grok AI, violó las leyes de protección al usuario. La pesquisa se centra en la creación y difusión de deepfakes pornográficos y material de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial.

La autoridad británica calificó como "profundamente preocupantes" los reportes sobre el uso de Grok para producir imágenes íntimas no consensuadas. Según el comunicado oficial, estas acciones podrían constituir "abuso de imágenes íntimas o pornografía, e imágenes sexualizadas de niños que pueden constituir material de abuso sexual infantil".

Tras recibir una respuesta de la empresa a un requerimiento de información enviado el 5 de enero, el ente regulador decidió avanzar con la evidencia disponible. El escrutinio busca verificar si la compañía de Elon Musk cumplió con sus obligaciones legales de mitigar riesgos y proteger a los ciudadanos en Gran Bretaña.

Por su parte, la empresa aseguró que toma medidas contra el contenido ilegal mediante la eliminación de material y la suspensión permanente de cuentas. Respecto al uso de IA, la firma sentenció: "Cualquiera que utilice o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal".

Admisión de fallas y posibles sanciones legales El propio chatbot de la plataforma reconoció deficiencias en sus filtros de seguridad al admitir que "hay casos aislados en los que los usuarios solicitaron y recibieron imágenes de IA que mostraban a menores con escasa ropa". Grok añadió que, si bien existen salvaguardas, se identificaron "lapsos" que están intentando solucionar con urgencia.