Polémica con IA de Elon Musk: critican a Grok por modificar imágenes de mujeres para crear fotos eróticas

El chatbot de xAI, la empresa de Elon Musk, responde sin filtro a los pedidos más perversos de los usuarios, y genera material sensible sobre celebridades y personas anónimas con alto voltaje sexual.

Elon Musk

Elon Musk, dueño de xAI, la empresa creadora de Grok.

La Inteligencia Artificial y su utilización por parte de los seres humanos sigue desatando polémicas en todo el mundo, debido a su falta de filtro para atender los denostables pedidos de algunos usuarios. En esta línea, varios internautas señalaron que Grok, el bot desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk, crea imágenes eróticas humillantes de mujeres para sexualizar a niñas y celebridades.

alerta de especialistas por episodios de psicosis derivados del uso de ia: hubo casos de suicidios y homicidios
Comprobar lo que ocurre es sencillo: basta con ingresar al perfil de usuario de @Grok en la red social X y visitar la pestaña "Multimedia", donde se alojan todas las imágenes creadas por el asistente de inteligencia artificial.

Allí puede verse cómo el bot responde a los pedidos de usuarios, quienes, por ejemplo, en los comentarios de la publicación de una modelo le solicitan que replique la imagen pero con la mujer sin ropa.

Otros van más allá en su perversión y le piden que la muestre en distintas posiciones sexuales o con prácticas sadomasoquistas.

Grok, un chatbot con frecuentes polémicas

Esta no es la primera controversia que envuelve al asistente de Inteligencia Artificial de Elon Musk. En julio, publicó memes y teorías conspirativas antisemitas utilizadas para denigrar a los judíos e invocó a Hitler. Antes, en mayo, se había hecho eco de las opiniones del dueño de X sobre un "genocidio blanco" en Sudáfrica, su país de origen. Al día siguiente, xAI reconoció el incidente, lo atribuyó a una modificación no autorizada y responsabilizó a un empleado deshonesto.

Además, pese a las preguntas de los usuarios que intentan guiarlo hacia una crítica, se niega rotundamente a emitir opiniones negativas sobre Musk, lo que también pone en duda su visión sobre otros temas.

