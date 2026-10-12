Realizaron otra marcha masiva en apoyo a Lula da Silva en Río de Janeiro a dos semanas del balotaje

El presidente de Brasil, Lula da Silva, que busca la reelección encabezó una masiva marcha este domingo en San Pablo a dos semanas del balotaje contra Flávio Bolsonaro y la movilización se replicó este lunes en Río de Janeiro, otro de los estados en los que el candidato del Partido Liberal (PL) le ganó al del Partido de los Trabajadores (PT) en la primera vuelta con más del 50% de los votos.
"Todo el mundo en Río para apoyarlo: ¡Lula! Copacabana quedó así hoy. Ahora es sin descanso hasta la apertura de las urnas. ¡Vamos a darla vuelta!", festejaron desde la cuenta del PT con videos de la movilización de este lunes.
Hace menos de 24 horas, Lula da Silva encabezó una marcha masiva en San Pablo, otro de los estados en los que perdió por más de 10 puntos porcentuales de diferencia. En Río de Janeiro, el mandatario brasilero acumuló solo el 39,41% de los votos mientras que Bolsonaro sumó el 53,01%.
Por su parte, en San Pablo, el jefe de Estado logró apenas el 38,20% y el candidato del PL se llevó el 51,93% de los votos. Si el resultado de ambos estados se replicaba en todo el país, Bolsonaro ganaba la presidencia en la primera vuelta. Por lo pronto, ambos candidatos volverán a medirse el 25 de octubre.
"Este país no puede perder la democracia", pidió el presidente de Brasil este domingo ante un millón de personas. La cuenta del PT también publicó videos de movilizaciones en todo el país por la victoria del sindicalista que en la primera vuelta quedó dos puntos porcentuales por debajo del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Lula da Silva llamó a "convencer" a las personas que no fueron a votar: "No peleen con el votante"
Con una abstención que se elevó a 21,08%, el día después de la elección, el presidente brasilero le indicó a sus militantes ir a buscar votos nuevos para el Partido de los Trabajadores (PT) de cara al balotaje entre los 33.469.244 de brasileros que no fueron a votar. "Tenemos que intentar convencer a esas personas", señaló este lunes el tres veces mandatario.
"No peleen con el votante. No hablen mal porque el elector no votó por nosotros. Tenemos que tener humildad", pidió el jefe de Estado en una reunión de organización que fue transmitida por YouTube y, sobre las personas que no fueron a votar, remarcó: "La responsabilidad de su desinterés es nuestra".
Lula da Silva quedó 2.224.985 de votos por debajo del candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre. "No tenemos que buscar defectos entre nosotros ahora, tenemos 20 días para que cada uno evalúe qué puede hacer", apuntó el sindicalista.