Realizaron otra marcha masiva en apoyo a Lula da Silva en Río de Janeiro a dos semanas del balotaje El presidente de Brasil que busca la reelección participó de una movilización con un millón de personas en San Pablo y se replicó la manifestación en Río de Janeiro, otro de los distritos donde Flávio Bolsonaro consiguió más del 50% de los votos. Por Agregar C5N en









Las calles de Copacabana este lunes por Lula da Silva. Agencia Brasil

El presidente de Brasil, Lula da Silva, que busca la reelección encabezó una masiva marcha este domingo en San Pablo a dos semanas del balotaje contra Flávio Bolsonaro y la movilización se replicó este lunes en Río de Janeiro, otro de los estados en los que el candidato del Partido Liberal (PL) le ganó al del Partido de los Trabajadores (PT) en la primera vuelta con más del 50% de los votos.

"Todo el mundo en Río para apoyarlo: ¡Lula! Copacabana quedó así hoy. Ahora es sin descanso hasta la apertura de las urnas. ¡Vamos a darla vuelta!", festejaron desde la cuenta del PT con videos de la movilización de este lunes.

A VIRADA JÁ COMEÇOU! Todo mundo no Rio pra apoiar ele: Lula! Copacabana ficou desse jeito hoje! Agora é sem descanso até o abrir das urnas. Vamos virar! pic.twitter.com/gFrnbRqiS0 — PT Brasil (@ptbrasil) October 12, 2026 Hace menos de 24 horas, Lula da Silva encabezó una marcha masiva en San Pablo, otro de los estados en los que perdió por más de 10 puntos porcentuales de diferencia. En Río de Janeiro, el mandatario brasilero acumuló solo el 39,41% de los votos mientras que Bolsonaro sumó el 53,01%.

Por su parte, en San Pablo, el jefe de Estado logró apenas el 38,20% y el candidato del PL se llevó el 51,93% de los votos. Si el resultado de ambos estados se replicaba en todo el país, Bolsonaro ganaba la presidencia en la primera vuelta. Por lo pronto, ambos candidatos volverán a medirse el 25 de octubre.

"Este país no puede perder la democracia", pidió el presidente de Brasil este domingo ante un millón de personas. La cuenta del PT también publicó videos de movilizaciones en todo el país por la victoria del sindicalista que en la primera vuelta quedó dos puntos porcentuales por debajo del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.