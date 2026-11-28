El Presidente cargó nuevamente contra su par de Brasil y afirmó que no le interesa asistir a la ceremonia del 5 de enero de 2027. "Fue condenado por ser un ladrón", remarcó.

El presidente Javier Milei confirmó que no fue invitado a la asunción de Lula da Silva en Brasil prevista para el 5 de enero de 2027 después de ser reelecto en el balotaje contra el candidato derechista Flávio Bolsonaro. Además, volvió a tildar a su par del país vecino de "corrupto" y "presidiario".

En diálogo con CNN, Milei sostuvo sus cuestionamientos al líder del Partido de los Trabajadores y lo acusó de haberse involucrado activamente en campañas electorales argentinas: "No me ha invitado. Tampoco tengo interés en que lo haga. A diferencia de Lula, que sí me ha insultado y sus ministros me han insultado, además de haber financiado una campaña negativa en 2023 y que haya venido a la Argentina y haya hecho campaña en 2025 y que ya mandó a su gente para ensuciar el terreno para 2027, yo no miento sobre él".

En tal sentido, se refirió a las resoluciones de la Justicia. "Cuando digo que es un corrupto, es un corrupto. Cuando digo que fue un presidiario, fue un presidiario. No salió de la cárcel porque se probó que es inocente, sino por un recurso administrativo. Por lo tanto, en ningún momento lo insulté ni nada por el estilo. Lo que dije es que es un corrupto, un ladrón y que estuvo preso. Todo es cierto. Fue condenado por ser un ladrón. ¿Que sea de izquierda lo absuelve de ser corrupto?", se preguntó.

El detonante del conflicto ocurrió durante la visita del mandatario argentino a Brasil para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro . En ese ámbito, el jefe de Estado argentino calificó a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" , además de atacar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien denominó "basura calva".

El Gobierno brasileño interpretó estas expresiones como una directa intromisión en sus asuntos internos , exacerbada por ocurrir en territorio propio. A esta postura se sumó la molestia por la defensa pública de Milei hacia Jair Bolsonaro , a quien catalogó como un "amigo injustamente encarcelado", a pesar de la condena de más de 27 años de prisión contra el exmandatario por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

Pablo Quirno minimizó la crisis diplomática con Brasil y defendió los ataques de Javier Milei a Lula da Silva

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, intentó bajarle el tono a la escalada de tensión bilateral con Brasil y aseguró que el conflicto diplomático, que derivó en el retiro de los embajadores de ambos países, no impacta en el intercambio comercial ni en los acuerdos estratégicos. El sábado, en la mesa de La Noche de Mirtha, el funcionario atribuyó el quiebre a una "decisión unilateral de Brasil" y relativizó los agravios del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva.

Consultado sobre la falta de sintonía con el principal socio comercial de la Argentina, Quirno buscó separar la confrontación política de la agenda económica. "Brasil es nuestro principal socio comercial. Tenemos un montón de relación con ellos. Evidentemente tenemos diferencias ideológicas hoy entre los gobiernos, el gobierno del presidente Lula y el gobierno del presidente Milei, que nosotros, o sea, Argentina, ha decidido no llevar esas diferencias ideológicas al nivel diplomático", sostuvo el canciller.

Sin embargo, en la mesa le recordaron que la crisis se desató tras el viaje de Milei a Brasil para participar de un acto de campaña junto al expresidente Jair Bolsonaro y sus reiteradas descalificaciones hacia el mandatario brasileño, a quien tildó de "comunista" y "zurdo". Lejos de hacer una autocrítica, Quirno justificó los dichos del jefe de Estado argentino y acusó al gobierno vecino de aplicar una "doble vara".

"Eso no son insultos, son calificativos", afirmó el titular del Palacio San Martín al defender las expresiones de Milei, y apuntó contra el presidente brasileño: "Lula viajó esta semana a apoyar a Pedro Sánchez en España. Entonces, ¿cuál es la vara? Te quejás de que yo vaya a Brasil pero vos vas a España". En la misma línea, insistió en que "Lula también atacó a Milei" y planteó que la escalada verbal fue "una cuestión de quién tira la primera piedra".