Bad Bunny y Roger Waters brindarían un show en la asunción de Lula da Silva en enero El presidente ya había promocionado su campaña con una canción de puertorriqueño y, según la información que fue brindada por O'Globo y CBN, ahora el artista tocará en la ceremonia, al igual que el exlíder de Pink Floyd. Por Agregar C5N en









Bad Bunny y Roger Waters brindarían un show en la asunción de Lula da Silva. Redes sociales

La reelección de Lula da Silva en Brasil tendrá lugar el 5 de enero y contaría con la presencia de Bad Bunny y Roger Waters, según indicaron los medios brasileros O’Globo y CBN. Esto iría de la mano con el video de campaña que publicó con la canción del puertorriqueño Lo que le pasó a Hawaii.

La información la brindó Lauro Jardim, el columnista político que, además, contó que Manu Chao y el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, se suman a la lista. Quien se encargaría de organizar, según él mismo contó, sería Rosangela da Silva, la primera dama de Brasil.

El cantante Bad Buuny también había sido grabando en medio del festejo por el resultado de las elecciones de Brasil con Lula como ganadora. Además, estaría el confundador de Pink Floyd, quien había querido visitar a Lula en prisión en 2018, pero no tuvo éxito.

Cuando Lula ganó, Waters publicó un video en redes sociales en el que expresó su respaldo a la reelección y lo describió como un hombre honesto que ha trabajado en favor del pueblo brasileño y criticó a su oponente, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, e instó a los ciudadanos a votar en memoria de la política, socióloga, feminista, socialista y activista por los derechos humanos, Marielle Franco, asesinada en 2018.

El mensaje de Lula da Silva tras el histórico triunfo en el balotaje: "Una victoria de la democracia" El histórico triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil todavía resuena en Brasil. El presidente remontó la derrota en la primera vuelta y retuvo la primera magistratura del vecino país, lo que provocó que 48 horas más tarde Flávio Bolsonaro se fugara a Estados Unidos. Y a una semana de semejante victoria, el líder del PT dejó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.