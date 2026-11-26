El Gobierno responsabilizó a Brasil por el enfriamiento bilateral: "No es una situación normal" A meses del retiro del embajador en Argentina y aseguren que Javier Milei no va a ser invitado a la asunción de Lula Da Silva, el canciller Pablo Quirno lamentó que "hayan tomado decisiones unilaterales" y aclaró: "Las diferencias políticas e ideológicas que hay entre los presidentes, nosotros tratamos de que no impacten en la relación diplomática". Por Agregar C5N en









Javier Milei no iría a la asunción presidencial de Lula da Silva.

En medio de un nuevo cortocircuito diplomático, el Gobierno responsabilizó a Brasil por el enfriamiento en la relación bilateral con Argentina. "No es una situación normal”, señaló el canciller, Pablo Quirno, a meses del retiro del embajador en Argentina y luego de que se conociera que Javier Milei no va a ser invitado a la asunción presidencial de Lula Da Silva.

Quirno aclaró que no recibió ningún aviso oficial sobre una salida definitiva del embajador brasileño Julio Bitelli y atribuyó el desgaste a medidas impulsadas por la administración del líder del Partido de los Trabajadores desde mitad de año. "La relación con Brasil está en una situación donde Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática. Argentina no recibió ningún tipo de comunicación formal ante una decisión de esa naturaleza", afirmó el funcionario en una entrevista con Radio Mitre, antes de agregar que al diplomático brasileño "lo esperamos con los brazos abiertos".

Respecto del malestar que habría generado en Brasil la falta de un saludo oficial por parte de Javier Milei a Lula Da Silva por el triunfo en el balotaje presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que un pronunciamiento externo "no le da mayores puntos" al escrutinio, aunque reconoció que el vínculo atraviesa un momento atípico.

El canciller Pablo Quirno habló sobre la relación con Brasil. "No está en sus carriles normales cuando Brasil unilateralmente decide retirar los embajadores y solicitar que nuestro embajador se retire. O sea, no es una situación normal y, como tal, tampoco se pueden pedir las formalidades del caso de la manera en que se solicita", señaló.

Asimismo, si bien remarcó que "nadie está poniendo en duda el resultado" de los comicios, Quirno señaló que en el proceso electoral "hubo situaciones que no fueron lo suficientemente prolijas", al hacer referencia a la orden de arresto dictada contra un Flávio Bolsonaro minutos después de conocida la victoria de Lula.