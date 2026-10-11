La batalla de tecladistas de cumbia llegó a Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro causan furor con un insólito cruce hecho con IA

A pocos días del balotaje en Brasil, las redes sociales transformaron la disputa política en un duelo musical. Un video humorístico recreó una competencia al estilo del famoso certamen de cumbia y desató una ola de comentarios entre los usuarios.

Un video creado con inteligencia artificial enfrentó a los referentes políticos Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un duelo de teclados a través de la plataforma X. El contenido se viralizó a pocos días de la contienda electoral en Brasil y trasladó el debate público al terreno del humor gracias a la parodia del famoso certamen musical.

La pieza audiovisual imita una competencia real producida por creadores de contenido en Argentina. En las imágenes, ambos referentes políticos aparecen con sus respectivos instrumentos y simulan una disputa de habilidades rítmicas ante el público.

La comunidad digital transformó la publicación en un acto de elección paralela. Los internautas votaron por su participante favorito y llenaron la plataforma de mensajes con apreciaciones sobre el desempeño escénico de los protagonistas.

En este contexto, un espectador sentenció el resultado del enfrentamiento ficticio. "¡Ganó claramente Lula! A Flávio le faltó actitud" , afirmó el usuario en alusión al senador brasileño. A su vez, otro comentario reforzó esa postura: "Jajajaja, gana Lula porque tiene mucha calle" .

URGENTE: TSE cancela as eleições do dia 25 e a decisão será no Mundial de Teclados. https://t.co/J3QfAHozef

El video satírico de los políticos brasileños toma su inspiración directa del llamado Mundial de Tecladistas. Este proyecto, impulsado por el canal Sin Miedo, propone una competencia genuina entre músicos de la escena tropical argentina.

La dinámica de este torneo imita la estructura de un campeonato deportivo tradicional. Los artistas compiten de manera individual en llaves eliminatorias y exponen sus mejores técnicas de cumbia ante las cámaras.

A diferencia de los concursos con jurados de expertos, el público tiene la decisión final sobre el talento de los instrumentistas. Los seguidores emiten sus votos en las cuentas oficiales para definir al ganador de cada etapa.

"Viva Argentina"



Porque en nuestro país crearon el "Mundial de Tecladistas": guerra de cumbianchas, hinchadas y riñas. pic.twitter.com/6gc4Az3v18 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 3, 2026

El campeonato ya celebró una primera edición exitosa con diversas figuras reconocidas del ambiente. Tobi Valenzuela, tecladista del popular grupo Mala Fama, se consagró campeón del torneo tras vencer al músico apodado El Mudo en la instancia decisiva.

El formato retornó de forma reciente con una segunda temporada y consolidó una nueva alternativa de entretenimiento masivo. El torneo logró otorgar un protagonismo inédito a los tecladistas y reivindicó su figura como elemento central de este género musical.