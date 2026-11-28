Los Ángeles sufrió su terremoto más fuerte en 12 años: hay temor a nuevas réplicas El sismo de magnitud 5 tuvo su epicentro en la bahía de Santa Mónica y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Más de 13 mil personas reportaron el temblor, aunque no se registraron víctimas y se descartó que haya riesgo de tsunami. Por Agregar C5N en









Hubo destrozos en el aeropuerto.

Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado la ciudad de Los Ángeles, en el sur de California, Estados Unidos, donde provocó la caída de paneles del techo del aeropuerto internacional y obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de emergencia. Aunque más de 13 ml personas reportaron el movimiento telúrico durante los primeros 40 minutos, los organismos oficiales confirmaron que no hubo víctimas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se ubicó unos 6 kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, en aguas de la bahía de Santa Mónica, a una profundidad de 12 kilómetros. Si bien los especialistas calcularon en un principio una magnitud de 4,7, luego elevaron el registro oficial a 5.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, el fenómeno representó el terremoto más fuerte registrado en el área metropolitana en los últimos 12 años. "Es uno de los más fuertes que hemos tenido en el área de Los Ángeles en bastante tiempo", explicó Lucy Jones, sismóloga e investigadora asociada del Instituto de Tecnología de California (Caltech), en diálogo con ese medio.

Ante la magnitud del episodio, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles movilizó al personal de sus 106 estaciones para inspeccionar la ciudad y evaluar posibles daños estructurales. En paralelo, una enorme columna de fuego y humo en una refinería de Chevron generó alarma entre los vecinos, aunque las autoridades aclararon que respondió a la activación de un mecanismo de seguridad de la planta.

Las autoridades descartaron riesgo de tsunami y pidieron precaución ante nuevas réplicas Durante la primera media hora posterior al sismo principal se registraron al menos tres réplicas, la más intensa de magnitud 3,7. A partir de esos datos, el USGS estimó un 5% de probabilidades de que ocurra un terremoto de mayor magnitud durante los próximos siete días.

Pese a que el epicentro se localizó en el océano Pacífico, las autoridades estadounidenses descartaron una amenaza de tsunami para la costa californiana. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, les pidió a los vecinos que se mantengan preparados ante eventuales réplicas. California constituye una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a su ubicación geológica. Como antecedente más grave en la zona, en enero de 1994 un terremoto de magnitud 6,7 con epicentro en Northridge causó 57 muertes y pérdidas económicas multimillonarias.