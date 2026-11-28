Caso Ueno Bank: imputaron por lavado al exministro de Economía de Santiago Peña Se trata de Carlos Fernández Valdovinos. La Fiscalía de Paraguay también lo señala por otros tres delitos en el marco de la investigación por el colapso del banco. Por Agregar C5N en









Carlos Fernández Valdovinos y Santiago Peña. EFE

La Fiscalía de Paraguay imputó al exministro de Economía de ese país Carlos Fernández Valdovinos por presunto lavado de activos y otros tres delitos en el marco de la investigación por la disolución de Ueno Bank, la cual dejó a más de tres millones de clientes con sus fondos atrapados. También pidió su prisión preventiva y una serie de medidas sobre su situación financiera.

Fernández Valdovinos formó parte desde agosto de 2023 del gobierno de Santiago Peña, quien el 6 de noviembre dejó la presidencia tras una decisión del Congreso. Los investigadores lo acusan de haber habilitado colocaciones millonarias de dinero proveniente de recursos públicos en Ueno Bank e intentan establecer si recibió réditos personales a cambio.

En tal sentido, el fiscal Christian Benítez señaló que uno de los ejes clave de la causa es el depósito de 250 mil millones de guaraníes, que equivalen a alrededor de u$s38,8 millones, además de un contrato de esa operación firmado por el exfuncionario y el conglomerado dueño del banco. También lo señalan por los supuestos delitos de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

Carlos Fernández Valdovinos. Por lo pronto, la Fiscalía sospecha que Fernández Valdovinos integró un entramado en el Estado orientado a asegurar fondos públicos, respaldo de liquidez y cobertura institucional para el Grupo Vázquez. La unidad investigadora también analizó un contrato de asesoría estratégica que el exministro firmó con ese grupo empresario en agosto, cuando ya no estaba al frente del Ministerio de Economía, aunque continuaba como miembro del Consejo de Administración de la represa de Itaipú.

El convenio regía por dos años y fijaba pagos mensuales de u$s20 mil, sumados a un extra de u$s60 mil y otros beneficios. En este marco, la Fiscalía busca determinar si esos desembolsos funcionaban como un retorno indebido relacionado con las decisiones del exfuncionario sobre los recursos estatales.

En tanto, Benítez señaló que además de la prisión preventiva pidió la prohibición de la venta y gravamen de sus propiedades y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Javier Milei se reunió con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, tras la destitución de Santiago Peña El presidente Javier Milei llevó a cabo el jueves una reunión bilateral en Asunción con su par de Paraguay, Pedro Alliana, en el primer encuentro presencial entre ambos desde el cambio de gobierno en el país vecino. La visita buscó fortalecer la relación entre Buenos Aires y Asunción luego de la destitución de Santiago Peña, quien había construido un estrecho vínculo político con el mandatario argentino. La reunión presencial había sido acordada durante una conversación telefónica que ambos mandatarios mantuvieron el 13 de noviembre, una semana después de la asunción del dirigente paraguayo. En aquella oportunidad, Milei expresó públicamente su respaldo al nuevo gobierno y definió a la Argentina como "un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".